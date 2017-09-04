Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n 12 °C
Иностранец осквернил скульптуру на Карловом мосту в Праге арабской надписью

Иностранец осквернил скульптуру на Карловом мосту в Праге арабской надписью

artyommm 1341 0
Хулигана задержала полиция. Мужчине может грозить до одного года тюрьмы.
Иностранец осквернил скульптуру на Карловом мосту в Праге арабской надписью

В субботу, 2 сентября, 48-летний иностранец осквернил скульптуру на Карловом мосту надписью на арабском языке. Хулигана немедленно задержали, и теперь его поступком занимается полиция. О происшествии сотрудникам охраны правопорядка сообщила молодая пара иностранцев, которая видела, как неизвестный писал зеленым маркером на скульптуре святого Франтишека. Об этом рассказала пресс-атташе полиции Праги Ирена Сейфертова.

Надпись перевели, и она означает «святой Франтишек». Полиция догнала иностранца, пока он не успел далеко уйти от Карлова моста, и проверила у него документы. Затем они вместе пошли к скульптуре. Рядом с ней задержанный достал маркер, и полиция убедилась, что именно им и был написан текст на арабском языке. 

Мужчину передали государственной полиции. Теперь его обвиняют в причинении ущерба чужому имуществу в виде надписей. Суд может дать иностранцу один год тюрьмы. Полиция пока не определила сумму ущерба, нанесенного скульптуре. 

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
Карлов Мост Прага иностранцы полиция
Читайте
по теме 
В Праге отметят 660-летний юбилей Карлова моста
05.07.2017 10:50 Культура
В Праге отметят 660-летний юбилей Карлова моста
1358 0
Сегодня вечером у Карлова моста в Праге высадятся парашютисты
15.05.2017 11:55 Общество
Сегодня вечером у Карлова моста в Праге высадятся парашютисты
1154 0
Андрей Бабиш поможет владельцу Louis Vuitton провести показ мод на Карловом мосту в Праге
08.02.2016 12:19 Общество
Андрей Бабиш поможет владельцу Louis Vuitton провести показ мод на Карловом мосту в Праге
1985 0
Через Карлов мост проехал розовый лимузин, полный пьяных людей
12.12.2015 14:38 Общество
Через Карлов мост проехал розовый лимузин, полный пьяных людей
4713 0
Последние новости:
04
сентября
МВД Чехии будет раздавать советы через приложение
04.09.2017 16:01 Общество
МВД Чехии будет раздавать советы через приложение
409 0
Лето в Чехии закончилось: Жара больше не вернется
04.09.2017 09:14 Общество
Лето в Чехии закончилось: Жара больше не вернется
1031 0
В чешском зоопарке волк покусал трехлетнюю девочку
04.09.2017 08:58 Общество
В чешском зоопарке волк покусал трехлетнюю девочку
743 0
Машина в Чехии ехала 253 км/ч, и водителю за это ничего не будет
04.09.2017 08:47 Общество
Машина в Чехии ехала 253 км/ч, и водителю за это ничего не будет
1079 0
Иностранец выпал из окна гостиницы в Праге и погиб
04.09.2017 08:31 Общество
Иностранец выпал из окна гостиницы в Праге и погиб
815 0
01
сентября
Большое разочарование: Полицию Праги не волнуют «менялы» с белорусскими рублями
01.09.2017 16:35 Общество
Большое разочарование: Полицию Праги не волнуют «менялы» с белорусскими рублями
2093 0
В Чехии выпустят национальную скидочную карточку для туристов
01.09.2017 16:07 Общество
В Чехии выпустят национальную скидочную карточку для туристов
1497 0
Чех нашел уникальный клад в поле
01.09.2017 15:34 Общество
Чех нашел уникальный клад в поле
2660 0
1 сентября в Чехии: Учителя заявили о готовности объявить забастовку
01.09.2017 13:35 Общество
1 сентября в Чехии: Учителя заявили о готовности объявить забастовку
1741 0
На рынке недвижимости в Чехии начали принимать биткойны
01.09.2017 13:06 Экономика
На рынке недвижимости в Чехии начали принимать биткойны
658 0


Мобильная версия