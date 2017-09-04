Иностранец осквернил скульптуру на Карловом мосту в Праге арабской надписью

Хулигана задержала полиция. Мужчине может грозить до одного года тюрьмы.

В субботу, 2 сентября, 48-летний иностранец осквернил скульптуру на Карловом мосту надписью на арабском языке. Хулигана немедленно задержали, и теперь его поступком занимается полиция. О происшествии сотрудникам охраны правопорядка сообщила молодая пара иностранцев, которая видела, как неизвестный писал зеленым маркером на скульптуре святого Франтишека. Об этом рассказала пресс-атташе полиции Праги Ирена Сейфертова.

Надпись перевели, и она означает «святой Франтишек». Полиция догнала иностранца, пока он не успел далеко уйти от Карлова моста, и проверила у него документы. Затем они вместе пошли к скульптуре. Рядом с ней задержанный достал маркер, и полиция убедилась, что именно им и был написан текст на арабском языке.

Мужчину передали государственной полиции. Теперь его обвиняют в причинении ущерба чужому имуществу в виде надписей. Суд может дать иностранцу один год тюрьмы. Полиция пока не определила сумму ущерба, нанесенного скульптуре.

Источник: idnes.cz