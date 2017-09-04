МВД Чехии будет раздавать советы через приложение

Министерство анонсировало релиз приложения с советами и навигатором для жителей Чехии, которые хотят решить ту или иную жизненную ситуацию.

Министерство внутренних дел запустило приложение, которое помогает людям решать сложные и важные ситуации в жизни. Оно предлагает инструкции, советует, в какие учреждения обращаться для получения тех или иных документов; показывает, как добраться до того или иного органа или полицейского участка. О релизе приложения сообщил директор отдела eGovernment при министерстве Роман Врба. Программу можно бесплатно установить на смартфон.

Приложение дает советы, что делать, когда родился ребенок, умер родственник, потеряны документы, изменился адрес постоянного места жительства или куплена недвижимость. Человек может узнать, какие шаги ему предпринять, куда обратиться и сколько денег за это придется заплатить. А еще в программе есть навигатор, который приведет к ближайшему госучреждению, отделению Czech POINT или к участку полиции.

Врба считает, что сложнее всего решить вопрос со сменой постоянного места жительства. Приложение предлагает порядок действий из 13 шагов. Сложность объясняется тем, что человеку нужно обратиться сразу в несколько учреждений и заменить все свои документы.

Заместитель министра внутренних дел Ярослав Строугал рассказал, что на разработку программы ушло полгода. Приложение будут расширять на другие ситуации из жизни, с которыми может столкнуться житель Чехии. Сейчас доступна только версия для Android (скачать приложение), но скоро появится свой вариант и для устройств Apple.

МВД сейчас также работает над Порталом гражданина, который с июля следующего года чехи смогут использовать для коммуникации с учреждениями. Через интернет можно будет получить выписки из реестров, узнавать количество штрафных баллов для водителей или сумму финансовых обязательств перед государством. Портал должны начать тестировать к концу этого года и началу следующего.

Источник: ceskenoviny.cz