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Дрон помешал посадке самолетов в аэропорту Праги

Дрон помешал посадке самолетов в аэропорту Праги

Vladislava M 674 0
Из-за дрона, находящегося в зоне посадки в пражском аэропорту, Управление воздушным движением на полчаса отклоняло самолеты с главной посадочной полосы. Виновника инцидента ищут.
Дрон помешал посадке самолетов в аэропорту Праги

В воскресенье днем полицейский вертолет в Праге поднялся в воздух из-за дрона, который находился возле пражского аэропорта: в зоне посадки спускающегося на землю самолета из Копенгагена. Из-за этого Управление воздушным движением на полчаса отклоняло самолеты с главной посадочной полосы пражского аэропорта.

Первым дрон заметил пилот аэробуса 319, который направлялся в Прагу из Копенгагена. Это произошло, когда самолет уже приближался к Аэропорту Вацлава Гавела около четырех часов дня. Дрон летал в зоне трех километров от аэропорта: у населенного пункта Червены-Уезд.

«Пилот заметил красный дрон величиной около 30 см, который находился на 50 метров выше траектории его полета. Самолет продолжил посадку, в то время как диспетчер информировал о дроне другие самолеты и полицию», – рассказал пресс-секретарь Управления воздушным движением Рихард Клима.

По словам пресс-секретаря пилот следующего самолета уже не увидел в воздухе дрона. Несмотря на это, посадочную полосу на 30 минут изменили с главной на соседнюю. На проверку воздушного пространства вылетел полицейский самолет, который все осмотрел, но не нашел дрон. После этого движение самолетов вернулось в нормальный режим.

Пресс-секретарь добавил, что в данном случае были предприняты стандартные меры безопасности. По его словам, инциденты с дронами в пражском аэропорту случаются редко. Чаще движению мешают пилоты частных маленьких самолетов и люди, которые светят лазерами.

Полиция ведет расследование инцидента. Пока владельца дрона не нашли. Наказание виновного будет зависеть от типа дрона, который он использовал. Это может быть как административное наказание, так и уголовное преследование.

Источник: Novinky.cz

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Темы
дрон самолёт аэропорт Прага Чехия полиция
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