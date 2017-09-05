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Терпению приходит конец: Когда в пражском метро появится бесплатный интернет

Терпению приходит конец: Когда в пражском метро появится бесплатный интернет

artyommm 498 0
Транспортное предприятие Праги назвало ориентировочную дату, когда на отдельных станциях метро появится возможность подключения к бесплатному Wi-Fi.
Терпению приходит конец: Когда в пражском метро появится бесплатный интернет

Спустя год подготовительных работ Транспортное предприятие Праги наконец купило оборудование для интернета в метро, и он появится в тестовом режиме в конце сентябре или начале октября на самых загруженных станциях. 

Пилотный проект коснется станций Hlavní nádraží, Pražského povstání, Náměstí Republiky, Smíchovské nádraží, Florenc B и Florenc C. Пользоваться беспроводным интернетом там можно будет бесплатно. В Лондоне, тем временем, уже на всех станциях метро давно можно свободно подключаться к Wi-Fi. 

Бесплатный беспроводной интернет уже появился на нескольких трамвайных остановках в июне этого года. В текущем году планируется обеспечить подключением три сотни остановок. Технический директор компании JCDecaux, которая работает в этой отрасли, говорит, что ежедневно тысячи людей выходят в сеть на остановках с Wi-Fi, и с каждым месяцем пользователей становится все больше. 

Источник: metro.cz

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метро Прага Транспортное предприятие Праги интернет
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