Терпению приходит конец: Когда в пражском метро появится бесплатный интернет

Транспортное предприятие Праги назвало ориентировочную дату, когда на отдельных станциях метро появится возможность подключения к бесплатному Wi-Fi.

Спустя год подготовительных работ Транспортное предприятие Праги наконец купило оборудование для интернета в метро, и он появится в тестовом режиме в конце сентябре или начале октября на самых загруженных станциях.

Пилотный проект коснется станций Hlavní nádraží, Pražského povstání, Náměstí Republiky, Smíchovské nádraží, Florenc B и Florenc C. Пользоваться беспроводным интернетом там можно будет бесплатно. В Лондоне, тем временем, уже на всех станциях метро давно можно свободно подключаться к Wi-Fi.

Бесплатный беспроводной интернет уже появился на нескольких трамвайных остановках в июне этого года. В текущем году планируется обеспечить подключением три сотни остановок. Технический директор компании JCDecaux, которая работает в этой отрасли, говорит, что ежедневно тысячи людей выходят в сеть на остановках с Wi-Fi, и с каждым месяцем пользователей становится все больше.

Источник: metro.cz