«Неделя Греции» в магазинах Lidl в Чехии обернулась громким скандалом

Рекламная кампания Lidl вызвала волну возмущения среди жителей Чехии. Инцидент прокомментировал даже кардинал Доминик Дука.

Фото: буклет Lidl

Жители Чехии были возмущены тем, что в своих буклетах к акции «Неделя Греции» магазин Lidl замазал в фотошопе кресты храмов на острове Санторини. Чешский кардинал Доминик Дука назвал этот поступок беспрецедентным. По его мнению, это свидетельствует о приоритетах торговой сети. Шаг компании Lidl раскритиковал и министр сельского хозяйства Мариан Юречка. Магазин оправдался, что целью кампании не было кого-то оскорбить, и принес извинения.

В прошедшее воскресенье активисты организовали протесты в двух магазинах сети Lidl (в Оломоуце и Праге). В Оломоуце два человека в рясах и крестом в знак протеста «крестили» товары и, по словам заведующей магазином, отпугивали покупателей.

Заведующая магазином вызвала полицию. Она пожаловалась, что возле магазина собрались люди, которые мешают прохожим. Когда полицейские прибыли на место, действие уже переместилось внутрь магазина.

«Заведующая рассказала, что по магазину ходит мужчина в рясе и с крестом, нагоняя своим видом страх на покупателей. Мужчина пугал людей и крестил товары. Никакое имущество магазина во время акции не было повреждено, поэтому инцидент завершился тем, что мужчина просто покинул магазин», – сообщил пресс-секретарь Городской полиции в Оломоуце Петр Чундерле.

Мужчиной в рясе оказался активист Мартин Заплетал, который в прошлом уже прославился тем, что снял штаны перед проезжающим американским конвоем.

На Facebook появилось видео, на котором Мартин Заплетал с неизвестной женщиной стоят перед оломоуцким магазином Lidl в рясах и выражают свое несогласие со стертыми с храмов крестами в рекламных буклетах Lidl.

На видео Заплетал охарактеризовал замазывание крестов как «перестраховку».

«Оправдание сети Lidl, что она старается культурно обогатить общество и является непартийной, аполитичной и т.п., и именно из-за этого она удалила кресты с фотографий храмов, – просто жалкая выдумка. Если они хотят быть аполитичными, для этого не нужно замазывать кресты», – заявил активист и добавил, что своим протестом он показывает, что кресты связаны с культурой Чехии и Европы и что местные жители их не боятся.

Источник: ČTK, Novinky.cz