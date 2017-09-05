Подростки в Чехии смогут впервые пойти в настоящую американскую школу

Первая американская школа для учеников с 8 класса начала работать в пражском районе Нусле. Все занятия – на английском.

Фото: www.facebook.com/AmericanAcademyinPrague/photos/

В Чехии открылась первая американская школа American Academy, где ученики смогут получить такой же аттестат, как в США. Учебное заведение находится в пражском районе Нусле. Основной уклон в школе будут делать на иностранных языках, ученикам также предложат выбирать факультативные предметы.

Обучение в американской школе в Праге стоит 160 000 крон. С учетом системы образования США поступить в эту школу можно с восьмого класса базовой чешской школы. Основатели школы поставили в приоритет развитие у обучающихся навыков в области бизнеса и международных отношений. Все занятия проходят только на английском языке.

На сайте школы написано, что благодаря американской аккредитации в программу учебного заведения удалось включить такие предметы, как маркетинг, менеджмент, бизнес, американскую политику, международные отношения и т.п.

Министерство образования Чехии не располагает информацией, сколько подобных школ работает в стране. В его поле зрения попадают только иностранные начальные школы, которые отчитываются о посещаемости учеников, а также иностранные вузы, внесенные в государственный реестр. Список иностранных средних школ министерство не ведет.

Если выпускники таких средних школ захотят поступить в чешский вуз, они должны будут пройти процедуру нострификации. Этим в Чехии занимаются областные управления, которые сравнивают содержание образовательных программ в иностранных и чешских школах.

Если будут выявлены различия, обладателю документа предложат пройти нострификационный экзамен. Обычно чехам приходится сдавать его по чешскому языку и чешской литературе. После этого выпускник получает подтверждение о нострификации иностранного свидетельства в Чехии с приложением.

Источник: novinky.cz