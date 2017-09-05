Чешская почта сообщила о закрытии отделений на выходных

Планируйте заранее свои дела, которые собираетесь решить в почтовых отделениях в Чехии. На выходных филиалы будут работать не по стандартному расписанию.

На предстоящих выходных в Чехии не будет работать ни одно отделение Чешской почты, которые раньше работали с утра по субботам и воскресеньям. Такое решение было принято в связи с внеплановой остановкой работы информационной сети, которая запланирована с 13:00 в субботу, 9 сентября, до 20:00 в воскресенье, 10 сентября. Эти отделения находятся преимущественно в торговых центрах.

В субботу, 9 сентября, Чешская почта завершит рабочий день в 13:00. В воскресенье, 10 сентября, ни одно отделение и вовсе не откроется, за исключением филиалов Прага 1 и Брно 2, которые будут доступны с 20:00. Ограничения работы в субботу коснутся 36 почтовых отделений, в воскресенье – 42 отделений. На выходных, 16 и 17 сентября, филиалы Чешской почты будут работать так же, как и раньше.

Источник: aktualne.cz