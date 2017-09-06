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«Замечательный сосед»: Чех получил год условно за угрозы жильцам

«Замечательный сосед»: Чех получил год условно за угрозы жильцам

artyommm 623 0
Житель панельного дома в пражском районе Лужины выжил уже двух собственников квартиры этажом выше. Он угрожал им даже включением сирены.
Фото: shutterstock.com
«Замечательный сосед»: Чех получил год условно за угрозы жильцам

Чех стучал по батареям и потолку в квартире, угрожал соседям, что включит сирену. Городской суд в Праге решил, что мужчина поступает нехорошо, и наказал его – одним годом условно.

Жители панельного дома в пражском районе Лужины наконец вздохнут с облегчением. Уже давно им досаждал конфликт между их соседом и парой, которая жила над ним (этажом выше). 

Согласно информации суда, чех с апреля 2014 года по июнь 2015 года регулярно нарушал спокойствие соседей: стучал в стену и потолок, кричал и угрожал, что включит сирену. Поведение мужчины даже сняли на видео. 

Когда яростный житель дома видел ненавистную пару в подъезде, то не мог сдержаться и оскорблял ее, угрожал кулаками и обещал, что добьется увольнениях этих людей. Суду стало известно, что мужчина три раза звонил работодателю своих соседей, чтобы рассказать, что те курят марихуану в квартире и шумят. 

Терроризировать пару чех не переставал даже после того, как женщина забеременела. Соседи, узнав, что у мужчины есть два ружья, решили все-таки переехать. Теперь уже бывшие жильцы дома рассказали и о других инцидентах: о фекалиях в почтовом ящике, дверях, испачканных яйцами и маслом. Но доказать вину соседа не удалось.

Мужчину осудили на год условно с испытательным периодом на 2,5 года. Он должен пройти курс управления гневом. Ему также запретили контактировать с потерпевшими. Психиатр констатировал отсутствие у обвиняемого признаков психической болезни, но обостренное отношение к соблюдению порядка.

Мужчина подал апелляцию, но городской суд Праги ее отклонил, так как оказалось, что предыдущая владелица квартиры над ним тоже была вынуждена переехать – из-за его угроз. По другому адресу чеха, в Марианских Лазнях, у него подобные проблемы с соседями.

Источник: idnes.cz 

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Прага суды недвижимость
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