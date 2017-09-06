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Трамваи из центра Праги будут ездить до самого аэропорта

Трамваи из центра Праги будут ездить до самого аэропорта

Vladislava M 971 0
Пражский магистрат утвердил план строительства новых трамвайных путей. В него входит и маршрут из центра до аэропорта Вацлава Гавела.
Трамваи из центра Праги будут ездить до самого аэропорта

Прага разрастается, и автобусы в спальных районах уже не справляются с таким количеством пассажиров. Пражский магистрат вместе с Транспортным предприятием решат эту проблему продлением трамвайных путей. В будущем планируют выстроить и новые маршруты для трамваев.

«Мы определим, в каких маршрутах жители города нуждаются больше всего, и начнем строить их в первую очередь», – рассказал директор IPR Ондржей Богач.

Утвержденная стратегия строительства делит запланированные маршруты на три категории.

Первая группа включает в себя проекты на продвинутой стадии подготовки, вошедшие в действующий территориальный план. Инвестиции для строительства уже подготовлены.

 Вторая группа включает в себя 16 маршрутов, которые начнут строить до 2030 года. Они также включены в действующий территориальный план Праги. В эту категорию входит и продление маршрута до аэропорта Вацлава Гавела. Трамвайные пути продлят по направлению к аэропорту на 2,1 км и вложат в строительство 773,3 млн крон.

Третья группа маршрутов пока не включена в территориальный план города. В целом, к 2030 году в Праге должно появиться 30 новых трамвайных маршрутов, включая трамвай из центра города до самого аэропорта. На все это выделено 11 млрд крон. Концепцию вчера утвердил городской совет. Запланированные новые трамвайные пути отражены на инфографике ниже.

Источник: Denik.cz

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Темы
Прага трамвай транспорт Транспортное предприятие Праги магистрат аэропорт Прага
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