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В школе под Прагой нашли мину времен Второй мировой войны

В школе под Прагой нашли мину времен Второй мировой войны

artyommm 189 0
Детей срочно эвакуировали. Боеприпасы отвезли на специальный полигон.
Фото: www.shutterstock.com
В школе под Прагой нашли мину времен Второй мировой войны

В школе в Мниховице-у-Праги была обнаружена противовоздушная бомба времен Второй мировой войны. Пожарные полностью эвакуировали здание, вывести в безопасное место нужно было 650 детей.

Боеприпасы нашли рабочие во время строительных работ в спортивном зале. Руководство школы вызвало полицию для проверки находки. После 10:00 была эвакуирована вся школа и ближайшее окружение. Пожарные проверили также соседние дома. 

Эвакуация завершилась после 11:30. Все это время на месте эвакуации присутствовала скорая помощь. Директор школы отметила, что дети восприняли происшествие хорошо, как развлечение дня. В полиции сообщили, что саперы забрали бомбу и увезли ее на специальный полигон для последующей ликвидации. 

Источник: idnes.cz

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Темы
бомба Прага
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