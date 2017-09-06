В школе под Прагой нашли мину времен Второй мировой войны

Детей срочно эвакуировали. Боеприпасы отвезли на специальный полигон.

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В школе в Мниховице-у-Праги была обнаружена противовоздушная бомба времен Второй мировой войны. Пожарные полностью эвакуировали здание, вывести в безопасное место нужно было 650 детей.

Боеприпасы нашли рабочие во время строительных работ в спортивном зале. Руководство школы вызвало полицию для проверки находки. После 10:00 была эвакуирована вся школа и ближайшее окружение. Пожарные проверили также соседние дома.

Эвакуация завершилась после 11:30. Все это время на месте эвакуации присутствовала скорая помощь. Директор школы отметила, что дети восприняли происшествие хорошо, как развлечение дня. В полиции сообщили, что саперы забрали бомбу и увезли ее на специальный полигон для последующей ликвидации.

Источник: idnes.cz