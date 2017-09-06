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Этих участков на дорогах в Чехии водителям лучше избегать

Этих участков на дорогах в Чехии водителям лучше избегать

artyommm 169 0
Страховая компания Allianz составила рейтинг мест на дорогах в Чехии, где за последнее время произошло больше всего ДТП.
Этих участков на дорогах в Чехии водителям лучше избегать

Самым рискованным местом в Чехии для водителей признан перекресток на дороге I/27 в кадастре населенного пункта Тршемошна (Třemošná), севернее от Праги. В конце улицы Америцка (Americká) за последние три года произошло 13 аварий. Один человек погиб, еще семеро получили серьезные травмы. 

Информацию взяли из статистики о частотности происшествий, которые привели к летальному исходу или тяжелым травмам. Анализом сведений занималась страховая компания Allianz, которая создала собственный рейтинг на основании базы данных полиции о транспортных происшествиях. Прага в обзор не входила.

Второе место по опасности занял участок на трассе I/11 в районе Шумперк в Оломоуцком крае (Šumperk). На юго-восток от поселка Олшаны, в 500 м перед съездом на Богутин в направлении к Олшанам, за последние три года произошло 5 ДТП, из них – три особенно серьезные. Из-за них пять человек были тяжело ранены.

Третий участок, где произошло много ДТП, относится к кадастру населенного пункта Могелнице (Mohelnice) в Оломоуцком крае. На перекрестке на дороге  I/44 при северном выезде с города произошло десять ДТП, из них три – серьезные. Три человека погибли, один получил серьезные травмы.

Больше всего мест, где происходили ДТП, находится в Среднечешском крае. За ним следуют Южночешский и Моравскосилезский край. Лучше дела обстоят в Южноморавском, Карловарском, Краловеградецком крае и Высочине, они в рейтинг не попали. 

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
дороги полиция Чехия Прага
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