В пражском аэропорту эвакуировали целый терминал

6-го сентября полицейские в пуленепробиваемых жилетах эвакуировали из Первого терминала в аэропорту Праги всех пассажиров по соображениям безопасности.

Около 16 часов в аэропорту Вацлава Гавела в Праге эвакуировали всех пассажиров из Первого терминала.

«Нас попросили покинуть помещение перед аэропортом и перевели нас за дорогу. Автомобили могли и дальше парковаться на парковке. На место прибыли два легковых автомобиля с синими маячками», – рассказала свидетельница инцидента, которая готовилась лететь в Лондон.

По ее словам, около пяти часов вечера внутрь терминала начали пропускать обслуживающий персонал.

Эвакуацией в аэропорту занималась полиция по делам иностранцев. Точную причину инцидента не сообщили. Второй терминал во время эвакуации продолжал работу.

Источник: Metro.cz