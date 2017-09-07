В Чехии оштрафуют тех родителей, которые не записали детей в сад

С сентября 2017 года пятилетние дети в Чехии по закону обязаны получить дошкольное образование. Однако несколько тысяч детей сады пока не дождались. Родителям дошкольников грозят штрафы.

Чешские детские сады сообщают о сотнях пятилетних дошкольников, которые не зарегистрировались на получение обязательного дошкольного образования. Некоторые сады не дождались и половины детей, которых по закону должны были записать родители.

Всего в Чехии насчитывается около нескольких тысяч незарегистрированных в садах пятилетних детей. Точное количество «потерянных» дошкольников будет известно в сентябре.

Например, в городе Мост из 633 дошкольников в сады не дошло 110 детей, в Карловых Варах все еще ждут 90 детей из 444, в Брно – 727 из 4000 детей.

Причины того, что пятилетнего ребенка не зарегистрировали в сад, могут быть разными. Например, семья переехала, отправила ребенка в частный сад или в сад другого города и не сообщила об этом по месту жительства.

Максимальный штраф для родителей, которые не записали пятилетнего ребенка в сад для получения дошкольного образования, составит 5000 крон. Также штраф грозит тем родителям, дети которых регулярно пропускают сад без уважительной причины.

Министерство образования и Министерство труда до сих пор не выяснили, кто искать незарегистрированных детей.

Источник: ihned.cz