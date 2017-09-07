В Чехии оштрафуют тех родителей, которые не записали детей в сад

Чешские детские сады сообщают о сотнях пятилетних дошкольников, которые не зарегистрировались на получение обязательного дошкольного образования. Некоторые сады не дождались и половины детей, которых по закону должны были записать родители.
Всего в Чехии насчитывается около нескольких тысяч незарегистрированных в садах пятилетних детей. Точное количество «потерянных» дошкольников будет известно в сентябре.
Например, в городе Мост из 633 дошкольников в сады не дошло 110 детей, в Карловых Варах все еще ждут 90 детей из 444, в Брно – 727 из 4000 детей.
Причины того, что пятилетнего ребенка не зарегистрировали в сад, могут быть разными. Например, семья переехала, отправила ребенка в частный сад или в сад другого города и не сообщила об этом по месту жительства.
Максимальный штраф для родителей, которые не записали пятилетнего ребенка в сад для получения дошкольного образования, составит 5000 крон. Также штраф грозит тем родителям, дети которых регулярно пропускают сад без уважительной причины.
Министерство образования и Министерство труда до сих пор не выяснили, кто искать незарегистрированных детей.
Источник: ihned.cz