Конституционный суд Чехии вступился за беженца из России

Чешский Краевой суд Брно хотел отправить на родину гражданина России, который получил убежище в Австрии, из-за международного ордера на его арест. Конституционный суд вынес решение, что это недопустимо, и защита распространяется на все страны ЕС.

Иностранца, который получил убежище в другом государстве ЕС, нельзя выдать для преследования в третьи страны. Чешский суд сомневался, можно ли на основании российского ордера на арест задержать иностранца, получившего убежище в Австрии. С учетом его статуса по международной охране возможность его выдачи России не была взята во внимание.

Конституционный суд встал на защиту гражданина РФ, который теперь находится на свободе. Решение суда может служить основанием выплаты компенсации потерпевшему, а также путеводителем в других подобных делах.

Исходя из обязательств Чехии согласно международным договорам, обладатель международной охраны в любой стране ЕС не может быть выдан государству, из которого он приехал до того, как получил убежище.

Мужчина получил убежище в Австрии в ноябре 2004 года. Спустя пять лет его осудили в России за преступление, которое в РФ характеризуется как незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью их продажи. Австрия решила не выдавать иностранца, которого требовала Чеченская автономная республика. Причиной стало нарушение базовых прав человека в отношении гражданина РФ.

В январе 2017 года мужчину проверяла полиция по делам иностранцев в Чехии. Когда полицейские увидели, что на беженца выписан международный ордер на арест, то задержали его. Краевой суд Брно потом вынес предварительное решение об экстрадиции. Он также решил, что международная охрана, выданная Австрией, на мужчину в Чехии не распространяется.

Два месяца иностранец находился под стражей, а потом суд изменил точку зрения и констатировал, что экстрадиция невозможна, и мужчину выпустили на свободу. При этом, по мнению конституционного судьи Йиржи Земанека, краевой суд располагал достаточным объемом информации, чтобы решение изначально было неправильным.

Источник: ceskenoviny.cz