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Полицейский в Чехии случайно спас девушку от изнасилования ночью

Полицейский в Чехии случайно спас девушку от изнасилования ночью

artyommm 1065 0
Сотрудник полиции, который услышал дома крики с улицы, задержал насильника. Хотя мог бы ничего не предпринимать.
Полицейский в Чехии случайно спас девушку от изнасилования ночью

Полицейский в гражданском спас 18-летнюю девушку от изнасилования. Инцидент произошел в Пльзене в воскресенье, 4 сентября. 29-летний иностранец решил напасть на одинокую прохожую, но неожиданно ей пришел на помощь сотрудник полиции, который услышал крики с улицы. Сбежать у насильника не получилось: полицейский задержал его на месте.

«Я бы помог, даже если бы не был полицейским. Я это сделал автоматически», – ни минуты не сомневался Михаэл, который помог девушке, несмотря на то что в тот день не находился на службе. Называть свою фамилию он отказался. 

Полицейский услышал крики о помощи около трех часов ночи. В это время он и его девушка смотрели телевизор, так как они не могли уснуть. Из окна дома они увидели женщину, которая пыталась отбиться от мужчины. Михаэл тут же выбежал на улицу, но насильник заметил его и сразу стал убегать. Полицейскому удалось догнать его всего через 30 метров и задержать.

Это не первый героический поступок сотрудника полиции. Три года назад он спас из горящего дома пожилую женщину.

Источник: idnes.cz

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Темы
полиция Пльзень
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