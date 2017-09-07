Следующим летом в Праге изменится система оплаты проезда в общественном транспорте

Городская компания Operátor ICT объявляет тендер на разработку новой системы оплаты проезда в общественном транспорте. Какие изменения произойдут?

В июне 2018 года Прага запустит новую систему оплаты проезда в общественном транспорте. Городская компания Operátor ICT уже объявила тендер для поиска компании, которая эту систему разработает. Пассажиры смогут оплачивать проезд через приложение в мобильном телефоне и банковской картой.

Новая система оплаты поставит точку в истории об Opencard, которую она полностью заменит. На новый проект выделено 2,6 млн крон. Пассажиры смогут выбирать, куда «записывать» билет: на карту Lítačka, банковскую карту или в мобильное приложение. Подобная система уже действует в Брно, Остраве и Пльзене.

Как будет происходить оплата?

Пассажир сможет купить билет через мобильное приложение. Подтвердить факт оплаты можно будет бесконтактной банковской картой, по которой ревизор сможет проверить, оплачен ли проезд. Пассажирам не нужно будет прикладывать к валидаторам карты Lítačka или Opencard в вестибюлях метро. Сейчас при покупке проездных билетов в интернете это делать необходимо. Валидаторы не будут больше использоваться для записи билетов на карту.

Магистрат считает, что изменения позволяют сэкономить на расходах. За год экономия составит 50 млн крон, так как, например, меньше пассажиров будет пользоваться SMS-билетами, классическими бумажными билетами, картами Lítačkа и Opencard, которые будут по-прежнему действовать.

Источник: ihned.cz