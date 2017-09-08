В Чехии провели важнейшее исследование о вреде алкоголя

Национальный институт душевного здоровья ЧР опубликовал важную статистику по зависимости количества летальных исходов в стране от употребления алкоголя.

Чрезмерное употребление алкоголя сокращает жизнь более чем на 20 лет. Особенно опасно спиртное при беременности: ежегодно в Чехии женщины, которые выпивали, рожают детей с последствиями на всю жизнь. Такую информацию опубликовал Национальный институт душевного здоровья.

В институте проанализировали данные о людях, госпитализированных из-за употребления алкоголя в период с 1994 по 2013 гг., а также данные о количестве летальных исходов за это время. Оказалось, что из 90 375 пациентов, которые ранее попадали в больницы из-за проблем с алкоголем, умерло более 25 000. Из них 83% находились в экономически активном возрасте, преимущественно речь идет о мужчинах (80%). Люди с алкогольной зависимостью жили в среднем 50,8 года, и разницы в результатах между мужчинами и женщинами нет. При этом средняя продолжительность жизни в Чехии составляет 82,1 года у женщин и 76,2 года – у мужчин.

Из-за чего люди умирают?

Чаще всего люди умирали из-за болезней легких, вызываемых алкоголизмом, а также из-за болезней, спровоцированных постоянным употреблением спиртных напитков, например, хронической ишемической болезни сердца. Нередко такие люди оканчивали жизнь самоубийством.

Что такое фетальный алкогольный синдром?

На 9 сентября приходится международный день борьбы с фетальным алкогольным синдромом. Этот синдром и другие нарушения фетального алкогольного спектра представляют собой серьезное повреждение плода, связанное с употреблением алкоголя беременной женщиной. Дети с таким синдромом и нарушениями отличаются рядом признаков, которые можно заметить еще при рождении. Некоторые проявляются позже, в детстве.

Чаще всего речь идет об аномалиях в развитии лица и дисморфии, маленьком размере головы, недостаточном весе и росте при рождении, ухудшенной моторной координации, гиперактивности и нарушениях внимания, когнитивной функции (память и обучаемость), пониженный интеллект, проблемы со зрением и слухом, а также задержки роста. Об этом напоминает Национальный институт душевного здоровья Чехии.

Ежегодно в Чехии рождается 80 детей с фетальным алкогольным синдромом. Детей с нарушениями фетального алкогольного спектра в 10 раз больше. Речь идет о нарушениях, которых можно было бы избежать, если бы будущие матери отказались от алкоголя.

Как этого избежать?

Предупредить фетальный алкогольный синдром – реально, но в Чехии не был реализован ни один подобный проект. В целом в мире рождается более 100 000 детей с фетальным алкогольным синдромом в год. В Европе это происходит в 2,6 раза чаще.

Чешский институт выпустил интернет-приложение Záleží mi na jeho zdraví («Мне важно его здоровье»), которое с 9 сентября появится в свободном доступе на сайте www.cindi.cz. Кроме информации о фетальном алкогольном синдроме, оно предоставляет возможность протестировать и оценить риск своего поведения.

Источник: novinky.cz