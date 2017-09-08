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Новая поправка к закону: Правительство Чехии пытается защитить иностранцев от дискриминации

Новая поправка к закону: Правительство Чехии пытается защитить иностранцев от дискриминации

artyommm 938 0
В закон против дискриминации внесут поправку, чтобы иностранцы из стран ЕС могли эффективнее отстаивать свои права в Чехии.
Новая поправка к закону: Правительство Чехии пытается защитить иностранцев от дискриминации

В Чехии приняли поправку к закону против дискриминации. Она касается обеспечения равноправия в стране иностранцам и членам их семей, которые приезжают в ЧР работать из стран ЕС. В правительстве считают, что сегодня нередко встречаются случаи дискриминации иностранцев из-за их гражданства или языка.

Теперь определять, идет ли речь и дискриминации, сможет учреждение омбудсмена (должное лицо по защите прав человека). Новая поправка говорит о присоединении Чехии к общеевропейской линии, которая направлена на гарантирование иностранцам из стран ЕС таких же прав на трудоустройство, социальные и налоговые льготы, как гражданам государства, куда они прибыли (т.е. как и чехам). Такие же права должны быть гарантированы и гражданам Чехии при переезде в другую страну Евросоюза.

Поправка вступит в силу с января 2018 года. Но перед этим ее еще должен рассмотреть Сенат. В чешском правительстве считают, что доступ на рынок труда для иностранцев может быть ограничен в зависимости от их гражданства. Например, работодатели могут не признавать профессиональный опыт, полученный за пределами Чехии, а также их квалификацию, присвоенную в другой стране. К тому же для трудоустройства часто требуется определенный уровень владения чешским языком. Теперь со всеми этими проблемами иностранцы смогут обратиться к омбудсмену ЧР.

Источник: idnes.cz

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Темы
иностранцы Чехия законы дискриминация
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