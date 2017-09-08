Реставратор обнаружил в Староместской ратуше послание потомкам

Вскрытие контейнеров с посланиями состоялось в пятницу, 8 сентября.

В пятницу, 8 сентября, представители Праги вскрыли в Староместской ратуше четыре тубуса и несколько свитков от предыдущих поколений. В послании потомкам находилось письмо 1949 года, памятные грамоты, а также периодика того времени с чехословацкими банкнотами и монетами.

Среди четырех тубусов, которые были найдены во вторник, 5 сентября, два датируются 1949 годом, другие два – 1984 годом. Реставратор Павел Филип, который обнаружил ящики, признался, что не ожидал, что в них будут какие-то послания.

В найденных тубусах хранились различные документы. В одном было обнаружено официальное письмо, в котором авторы упоминают о повреждении ратуши во время Пражского восстания в мае 1945 года. В письме, которое было вложено в ящик 28 октября 1949 года, говорится о том, что на реконструкцию ратуши средства собирала вся страна. Во втором тубусе содержались страницы газет 1949 года, памятные записи о ремонтировавших ратушу и другая информация.

Ратуша откроется снова для посетителей через три месяца. Часть найденных вещей вернут на место, часть – передадут в национальные архивы. В целом реконструкция Староместской ратуши будет длиться до осени 2018 года.

С 15 по 17 сентября по закрытым помещениям Староместской ратуши проведут бесплатные экскурсии. Подробнее об этом читайте здесь.

Источник: novinky.cz