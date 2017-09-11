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Вацлавская площадь в Праге кардинально преобразится

Вацлавская площадь в Праге кардинально преобразится

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В Праге утвердили план реконструкции Вацлавской площади. «Вацлавак» будут превращать в приятный центр общественной жизни города.
Фото: instagram
Вацлавская площадь в Праге кардинально преобразится

Главное место в центре Праги, легендарная Вацлавская площадь, на которой менялась история Чехии, больше не будет расстраивать своим видом жителей и гостей города. Стало известно, что подготовленный план реконструкции Вацлавской площади в Праге утвержден. Проект Якуба Циглера ждал своего часа 12 лет: теперь его, наконец, начнут реализовывать.

Дискуссии о том, как будет выглядеть Вацлавская площадь, завершились. Эксперты приняли решение, что трамваи по площади ездить не будут. Кроме того, станет меньше автомобилей и больше деревьев. Также расширятся тротуары.

«Территориальный план по обновлению нижней части Вацлавской площади на отрезке Na Příkopě – Vodičkova юридически утвержден и готов к реализации», – подтвердил староста Праги 1 Олдржих Ломецки.

Ожидается, что грядущие изменения больше всего порадуют пешеходов. Тротуары на площади расширятся до 17 метров: на 25%. Парковочных мест станет намного меньше: из 70 мест для автомобилей в нижней части площади останется всего 20. Асфальт заменят гранитной плиткой.

На той стороне площади, где стоит дворец «Коруна», высадят еще один ряд деревьев. Наряду с липами площадь будут украшать платаны. Также станет больше питьевых фонтанчиков. Соседние улицы Йиндржишска и Водичкова больше не будут проездными.

По словам мэра Адрианы Крначовой, площадь очень нуждается в реконструкции.

«Мы ждем выдачи окончательного разрешения на стройку, но первые строительные работы начнутся уже сейчас. Мы надеемся, что в следующем году стройка пойдет в полную силу», – подтвердила Крначова.

По мнению мэра, «Вацлавак» сейчас не выполняет своей главной функции. После реконструкции площадь станет настоящим центром общественной жизни в городе.

Источник: idnes.cz

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Темы
Вацлавская площадь Прага Чехия
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