В квартире в Праге нашли радиоактивные боеприпасы

Родственники коллекционера оружия приняли генератор за мину и вызвали в квартиру полицию. На месте неожиданно обнаружили радиоактивные боеприпасы, из-за которых жителей дома пришлось эвакуировать.

Большое количество боеприпасов, среди которых были и радиоактивные предметы, в ночь на понедельник обнаружили полицейские в квартире коллекционера оружия в Праге 10. Из-за опасных боеприпасов из дома около полуночи пришлось эвакуировать 26 человек. Кроме пиротехников на место выехала специальная команда, специализирующаяся на радиоактивных предметах. Об этом сообщил пресс-секретарь пражской полиции Томаш Гулан. Полицейские осмотрели еще две квартиры коллекционера под Прагой.

В воскресенье, около 21:00, полицию вызвали родственники коллекционера, которые убирали квартиру в панельном доме на улице Желивскего. Они сообщили, что обнаружили в квартире настоящую мину, которая может взорваться.

«Прибывший на место специалист по пиротехнике констатировал, что это на самом деле была не мина, а генератор переменного тока. Однако обычному человеку сложно распознать это с первого взгляда», – рассказал пресс-секретарь.

При дальнейшем осмотре квартиры полицейские нашли большое количество опасных военных боеприпасов, которые валялись в разных местах. Из-за этого им пришлось провести экстренную эвакуацию жителей дома. После эвакуации, которая длилась до полуночи, эксперт осмотрел все боеприпасы. Оказалось, что некоторые предметы были радиоактивные. Более конкретную информацию полицейские сообщать не стали.

Источник: ČTK