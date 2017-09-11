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«Это всё языковой барьер»: Иностранца судят за попытку изнасиловать пражскую медсестру

«Это всё языковой барьер»: Иностранца судят за попытку изнасиловать пражскую медсестру

Vladislava M 1230 0
В Праге начался суд над молодым иностранцем, которого обвиняют в попытке изнасилования 50-летней медсестры в пражской больнице. «Она мне в бабушки годится, ничего такого я не хотел», – оправдывается парень.
«Это всё языковой барьер»: Иностранца судят за попытку изнасиловать пражскую медсестру

Пражский городской суд в понедельник, 11 сентября, начал рассматривать дело молодого афганца, которого обвиняют в изнасиловании 50-летней медсестры в Больнице На Буловце. Согласно обвинению, мужчина трогал медсестру за грудь и тянул ее в постель. Сам афганец отрицает, что домогался до женщины: по его словам, проблемы возникли из-за языкового барьера.

Инцидент произошел в октябре прошлого года в пражской больнице На Буловце, где на тот момент лечился 3-летний брат обвиняемого. В тот день Сабавун Д. (так зовут обвиняемого) позвал дежурную по детскому отделению медсестру в палату. Женщина подумала, что помощь требуется ребенку, но, по ее словам, парень неожиданно потянул ее за руку в постель и несколько раз дотронулся до груди. Медсестре удалось вырваться и сбежать, отделавшись гематомой на левой руке.

Сам Сабавун говорит другое. По его словам, он хотел, чтобы медсестра помогла ему, так как у него резко заболел правый бок: из-за непонимания он лишь постучал женщине по руке. Тем не менее, «медсестра все равно ничего не поняла и вышла из палаты». Затем парня выгнали из больницы врачи.

«Я ничего такого делать не собирался! Вся проблема заключается в коммуникации. У меня есть девушка в Германии, на которой я хочу жениться. Госпожа медсестра такого возраста, как моя бабушка, я уважаю ее как женщину», – заявил обвиняемый.

В Чехию молодой человек попал благодаря своему отцу, который в Афганистане 5 лет работал переводчиком для чешского посольства и проводил иностранных военных по стране. Продолжать жить в Афганистане стало опасным, поэтому семья в 2016 году уехала в Чехию. Здесь обвиняемый, согласно его словам, начал учить чешский язык и работать в сети быстрого питания. Если вину молодого человека докажут, за попытку изнасилования ему грозит от 6 месяцев до 5 лет тюрьмы.

Источник: Idnes.cz

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Прага Больницы иностранцы
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