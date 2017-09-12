Чехи вошли в число самых чистоплотных национальностей

Чехи, поляки и итальянцы оказались самыми чистоплотными национальностями в Европе.

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Хотя летом, в переполненном общественном транспорте, так может не показаться, но чехи относятся к тем национальностям, которые больше всех следят за своей гигиеной. 60% чехов уделяет гигиеническим процедурам полчаса в день, каждый третий – 50 минут и больше. При этом только 47% европейцев тратит на личную гигиену больше получаса в день.

Аналогично за личной гигиеной следят поляки и итальянцы. Меньше всего среди европейских национальностей тратят время на гигиенические процедуры норвежцы, голландцы и бельгийцы. Такие результаты показало исследование компании Geberit в сотрудничестве с фирмой GfK.

8 из 10 чехов принимает душ раз в день

Личную гигиену считает очень важной 76% чехов. Минимум 1 раз в день принимает душ 8 из 10 чехов. По мнению экспертов, на это влияет и то, что дети укрепляют свои гигиенические привычки в яслях и детских садах.

Относительно часто чехи стирают и убирают. В среднем, чехи регулярно проводят уборку в 54% квартир. Треть семей также соблюдает традицию большой уборки на Рождество и Пасху.

Растет и популярность клининговых компаний. Нанимать уборщицу – уже не признак богатых семей, потому что стоимость уборки стала доступной и для среднего класса. Клининговыми услугами все чаще пользуются и пенсионеры, для которых уборка стала слишком тяжелой в физическом плане.

1500 крон тратит среднестатистический чех в месяц на чистящие средства

По статистике, в год чехи выделяют на чистящие средства около 1500 крон на человека, на остальные средства бытовой химии – еще 1000 крон. В 48% семей в уборке участвуют оба партнера. Правда, мужчины признались, что ненавидят вытирать пыль.

По сравнению с европейской нормой чехи выбрасывают и мало отходов. В среднем, только 307 кг мусора на человека в год.

100 000 чехов забывают мыть руки после туалета

Лишь 1% чехов забывает мыть руки после туалета (это 100 000 человек). Многие забывают помыть руки после контакта с собаками и кошками, рукопожатия. При этом 80% инфекций передается через грязные руки: среди них гепатит А, сальмонеллез, кишечные и респираторные заболевания, распространители которых находятся на обычных предметах: периллах, ручках торговых корзин, клавиатуре компьютера, мобильных телефонах, деньгах и др. Лучшее средство профилактики этих болезней – мытье рук с мылом.

Источник: Novinky.cz