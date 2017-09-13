Пока мама спит: Чешские полицейские спасли ребенка от смерти

Полицейским удалось предотвратить несчастный случай, который мог бы произойти с двухлетним ребенком в чешском городе Дечин.

Фото: Městská policie Děčín

Полицейские в Дечине спасли двухлетнюю девочку, которая стояла в окне четвертого этажа и могла оттуда упасть. Сотрудники охраны правопорядка пришли в квартиру, где находился ребенок. Выяснилось, что 18-летняя мама девочки спала. В последний момент полиции удалось снять ребенка с подоконника и спасти от падения.

Полицию вызвали сотрудники местной фирмы, которые увидели из окон дома напротив девочку, рисковавшую жизнью на подоконнике. Ребенок находился без присмотра взрослых на высоте почти двенадцать метров над землей.

Через три минуты после звонка очевидцев на место прибыл полицейский патруль. По словам пресс-атташе городской полиции Томаша Павлика, мама ребенка находилась в глубоком сне, при этом, на первый взгляд, она не была под влиянием наркотиков или алкоголя. Женщина проснулась только после громкого замечания полицейских.

Дело передали в государственную полицию, а также в учреждение по социально-юридической опеке детей.

Источник: idnes.cz