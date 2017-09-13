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Мигранты из этих стран увеличивают численность населения Чехии

Мигранты из этих стран увеличивают численность населения Чехии

artyommm 334 0
Чешское статистическое управление опубликовало новые данные о численности населения страны.
Мигранты из этих стран увеличивают численность населения Чехии

По данным Чешского статистического управления за первое полугодие в стране численность населения увеличилась до 10,59 млн человек. Статистика показывает, что произошло это благодаря притоку мигрантов, прежде всего – из Словакии и Украины. За рассматриваемый период в Чехии умерли 57 787 человек, и это самый большой показатель с 1996 года.

Численность населения Чехии в первом полугодии выросла на 9 200 человек и составила 10 588 063 жителя. Прирост стал возможен благодаря миграции иностранцев, главным образом – словаков и украинцев. Если говорить о соотношении умерших к новорожденным, то первых было все-таки больше. За первые шесть месяцев текущего года родились 55 528 детей. Почти столько же было и в прошлом году, и это хороший показатель за последние шесть лет. Вне брака в Чехии родились 49% детей, в прошлом году этот показатель равнялся 48,6%.

В первом полугодии 2017 года в Чехию приехали 22 590 человек, уехали – 11 088. За шесть месяцев в ЧР прибыло почти 2 600 граждан Украины, 2 100 – граждан Словакии и 700 – вьетнамцев.

Источник: ihned.cz

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статистика население Чехия
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