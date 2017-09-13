Чехия столкнется с катастрофическим дефицитом врачей скорой помощи

В Коалиции частных докторов ЧР пришли к выводу, что в 2020 году чешской системе здравоохранения придется столкнуться с отсутствием 800 врачей, которые должны работать в скорой помощи.

Чешские больницы будут испытывать серьезный дефицит кадров через три года. По мнению Коалиции частных докторов, к 2020 году ЧР может столкнуться с проблемой: чешские больницы будут искать 800 врачей скорой помощи. К дефициту специалистов приведет рост бюрократии, в том числе и в виде электронного учета выручки, а также обязательная выдача электронных рецептов.

Эксперты говорят, что больше всего проблема коснется маленьких городов, где не будет врачей, способных возглавлять отделения. При этом 17% населения Чехии живет в городах с численностью населения менее тысячи человек.

По мнению председателя Содружества амбулаторных специалистов, к 2020 году в Чехии станет меньше на 1 200 врачей, две трети из них сейчас работают в скорой помощи. Коалиция недовольна тем, что инвестиции в систему здравоохранения не затрагивают сферу оказания скорой медицинской помощи. Деньги направляются преимущественно в больницы. Представители объединения намерены обращаться по этому вопросу в Еврокомиссию.

Зарплата врача в негосударственной скорой помощи на 72% выше, чем в государственных больницах. У медсестер доход выше на 67%. Именно поэтому так сложно найти медиков, которые согласились бы работать в государственной службе скорой помощи.

Источник: novinky.cz