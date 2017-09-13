Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
02d 13 °C
Чехия столкнется с катастрофическим дефицитом врачей скорой помощи

Чехия столкнется с катастрофическим дефицитом врачей скорой помощи

artyommm 406 0
В Коалиции частных докторов ЧР пришли к выводу, что в 2020 году чешской системе здравоохранения придется столкнуться с отсутствием 800 врачей, которые должны работать в скорой помощи.
Чехия столкнется с катастрофическим дефицитом врачей скорой помощи

Чешские больницы будут испытывать серьезный дефицит кадров через три года. По мнению Коалиции частных докторов, к 2020 году ЧР может столкнуться с проблемой: чешские больницы будут искать 800 врачей скорой помощи. К дефициту специалистов приведет рост бюрократии, в том числе и в виде электронного учета выручки, а также обязательная выдача электронных рецептов. 

Эксперты говорят, что больше всего проблема коснется маленьких городов, где не будет врачей, способных возглавлять отделения. При этом 17% населения Чехии живет в городах с численностью населения менее тысячи человек.

По мнению председателя Содружества амбулаторных специалистов, к 2020 году в Чехии станет меньше на 1 200 врачей, две трети из них сейчас работают в скорой помощи. Коалиция недовольна тем, что инвестиции в систему здравоохранения не затрагивают сферу оказания скорой медицинской помощи. Деньги направляются преимущественно в больницы. Представители объединения намерены обращаться по этому вопросу в Еврокомиссию.

Зарплата врача в негосударственной скорой помощи на 72% выше, чем в государственных больницах. У медсестер доход выше на 67%. Именно поэтому так сложно найти медиков, которые согласились бы работать в государственной службе скорой помощи.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
Медицина и фармацевтика Чехия врачи
Читайте
по теме 
В Чехии провели важнейшее исследование о вреде алкоголя
08.09.2017 12:12 Общество
В Чехии провели важнейшее исследование о вреде алкоголя
1416 0
Чешские ученые открыли вещество против сахарного диабета и ожирения
31.08.2017 14:46 Общество
Чешские ученые открыли вещество против сахарного диабета и ожирения
1345 0
Опыт журналистов: Как покупать лекарства в Чехии по фальшивым рецептам
24.08.2017 11:17 Общество
Опыт журналистов: Как покупать лекарства в Чехии по фальшивым рецептам
1455 0
В Чехии запретили свободную продажу галлюциногенных лекарств от кашля
15.08.2017 15:30 Общество
В Чехии запретили свободную продажу галлюциногенных лекарств от кашля
751 0
Последние новости:
14
сентября
Закон суров: Чех заплатит штраф за публикацию фото вора без его разрешения
14.09.2017 10:17 Общество
Закон суров: Чех заплатит штраф за публикацию фото вора без его разрешения
96 0
16-летняя девочка в Чехии покусала врачей скорой помощи
14.09.2017 10:14 Общество
16-летняя девочка в Чехии покусала врачей скорой помощи
86 0
Скандал на выставке: В Чехии украли два дорогих вечерних платья
14.09.2017 09:55 Общество
Скандал на выставке: В Чехии украли два дорогих вечерних платья
193 0
13
сентября
Сотрудники частных компаний в Чехии будут зарабатывать больше
13.09.2017 16:36 Общество
Сотрудники частных компаний в Чехии будут зарабатывать больше
640 0
Полиция сообщила, в каких районах чаще всего грабят квартиры в Праге
13.09.2017 16:21 Общество
Полиция сообщила, в каких районах чаще всего грабят квартиры в Праге
1448 0
Мигранты из этих стран увеличивают численность населения Чехии
13.09.2017 09:51 Общество
Мигранты из этих стран увеличивают численность населения Чехии
1513 0
Пока мама спит: Чешские полицейские спасли ребенка от смерти
13.09.2017 09:21 Общество
Пока мама спит: Чешские полицейские спасли ребенка от смерти
806 0
12
сентября
Ивана Трамп рассказала, почему отказалась быть послом Чехии
12.09.2017 16:21 Политика
Ивана Трамп рассказала, почему отказалась быть послом Чехии
870 0
Чехи вошли в число самых чистоплотных национальностей
12.09.2017 13:49 Общество
Чехи вошли в число самых чистоплотных национальностей
1835 0
Американец сфотографировал все остановки общественного транспорта в Праге
12.09.2017 11:36 Культура
Американец сфотографировал все остановки общественного транспорта в Праге
1988 0


Мобильная версия