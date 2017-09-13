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Полиция сообщила, в каких районах чаще всего грабят квартиры в Праге

Полиция сообщила, в каких районах чаще всего грабят квартиры в Праге

Vladislava M 1448 0
За два месяца летних каникул воры в Праге совершили 1164 квартирных грабежа. Полиция рассказала, в каких районах города грабежи происходили чаще всего, а в каких – реже.
Полиция сообщила, в каких районах чаще всего грабят квартиры в Праге

За июль и август 2017 года в Праге произошло 1164 ограбления, сообщает полиция. Воры крали из квартир дорогостоящие часы, украшения, бытовую технику и электронику.

«Больше всего преступлений произошло в Праге 4: всего 411 грабежей. Меньше всего ограблений зарегистрировали в Праге 1: 217 случаев», – сообщила пресс-секретарь пражской полиции Андреа Зоулова.

Среди самых популярных среди воров районов первое место занял Йижни-Мнесто, второе – Лготка. На третьем месте оказался район Просек. Чаще всего грабежи происходили во время июльских государственных праздников, когда жители столицы уезжали отдыхать. 

Магический день, пятница 07.07.2017, был самым популярным среди пражских молодоженов и … воров. В этот день было заключено больше всего браков и больше всего ограблений за все лето.

«В пятницу, 7-го июля, было совершено почти 10% всех грабежей за летние каникулы», – рассказал пресс-секретарь страховой компании  Kooperativa Милан Каня.

Петр Милата из страховой компании ČSOB Pojišťovna рассказал еще одну интересную вещь: по статистике, чаще всего воры в Праге обкрадывали квартиры по вторникам.

Среди украденных вещей превалировали телевизоры, ноутбуки, принтеры, планшеты, домашние кинотеатры, украшения и наличные деньги. Воры не брезговали и садовыми аппаратами для гриля, газонокосилками и другой дачной техникой.

Настоящим феноменом стали кражи в новостройках. В незаселенных домах чаще всего крали бойлеры и умывальники. В готовых домах ограбления часто происходили в подвалах.

«Во время приемки квартир и заселения жильцов в новостройках перемещается очень большое количество людей, включая сотрудников фирм по помощи в переезде, рабочих и курьеров. Все это используют в своих целях воры», – подтвердил Ян Марек, пресс-секретарь страховой компании Generali.

В подвалах новостроек воры крали даже автомобильные покрышки, велосипеды, палатки и рыболовные удочки.

Источник: Prazsky.denik.cz
 

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Темы
полиция Чехия Прага ограбление
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