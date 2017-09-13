Сотрудники частных компаний в Чехии будут зарабатывать больше

Профсоюзы намерены «продавить» требование перед частными компаниями в Чехии повысить зарплаты сотрудникам на 8-10%.

Сотрудники частных компаний могут ожидать повышения зарплат в ближайшем будущем. Профсоюзы намерены потребовать увеличения оплаты труда более чем на 5%, вероятно – сразу на 10%. Росту зарплат в Чехии способствует положительная экономическая ситуация и дефицит кадров на рынке труда.

В этом году профсоюзы требовали от частных компаний повысить зарплаты на 5%. Так и произошло. На следующий год планы еще более серьезные – добиться повышения оплаты труда на 10%. Председатель Чешскоморавской конфедерации профсоюзов Йозеф Стршедула объясняет, что за 27 лет чешские сотрудники «доработались до того», что у них теперь одна из самых низких зарплат в Европе, поэтому забастовки теперь могут случаться чаще, чем раньше. При этом профсоюзы считают, что договариваться лучше без забастовок и демонстраций.

Именно угроза забастовки в этом году повлияла на руководство компании Mitas. Профсоюзы компании по производству резины воспользовались положительной экономической ситуацией и договорились о повышении зарплат для сотрудников завода в Злине на 24%.

Союз промышленности и транспорта такие шаги не одобряет: «При повышении зарплат нельзя всех обобщать, так как работодатель учитывает производительность отдельных сотрудников».

В Экономической палате считают, что зарплаты могли бы расти быстрее, если бы государство уменьшило налоговую нагрузку на работодателей. На данный момент компаниям в Чехии приходится отчислять 34% от зарплаты сотрудника на медицинское и социальное страхование, и это самые высокие отчисления в Центральной и Юго-Восточной Европе после Словакии.

В нынешнем году рост зарплат в Чехии оказался рекордным. Во втором квартале средняя зарплата повысилась на 7,6% в межгодовом сравнении и достигла 29 346 крон. Если вычесть инфляцию, то рост зарплат составил 5,3%, или 2074 кроны.

Высокому росту способствует также ситуация на рынке труда. Претендентов на рабочие места в августе этого года было меньше всего, начиная с 1998 года, а вот количество вакансий, наоборот, растет. Компании испытывают дефицит сотрудников, и они боятся потерять уже тех, кто на них работает. Именно поэтому они идут на встречу и повышают оплату труда.

Уже с ноября 2017 года существенно вырастут зарплаты у государственных работников. Оплата труда учителей повысится на 15%, остальные получат еще плюс 10%. С января на 1 200 крон повышается минимальная зарплата, которая будет равна 12 200 кронам.

Источник: ihned.cz