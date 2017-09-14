Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
02d 13 °C
Скандал на выставке: В Чехии украли два дорогих вечерних платья

Скандал на выставке: В Чехии украли два дорогих вечерних платья

artyommm 193 0
Дело уже расследуют криминалисты. Преступнику грозит до пяти лет тюрьмы.
Скандал на выставке: В Чехии украли два дорогих вечерних платья

Фестиваль ŠpitálART, который проходил в чешском городе Йозефов-у-Яромнерже, не обошелся без скандала. В рамках мероприятия была организована выставка предметов искусства, среди которых должны были присутствовать два платья с кружевом. Непосредственно перед открытием экспозиции кто-то их украл, ущерб оценивается в 120 000 крон.

Выставка редких предметов искусства проводилась в госпитале на территории крепости Йозефова с 9 по 11 сентября. Помещения этого здания открываются для посетителей всего один раз в год – на дни фестиваля. Но в этом году непрошенный гость посетил госпиталь еще до начала мероприятия.

Он взломал несколько дверей и проник внутрь. Вор украл несколько люминесцентных ламп и снял с двух манекенов платья. Дело уже расследуют криминалисты. Украденные вечерние платья украшали сделанные вручную кружева. По словам их автора, каждый экземпляр стоит 60 000 крон. С учетом высокой суммы ущерба преступнику теперь будет грозить до пяти лет тюрьмы или крупный денежный штраф.

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
культура одежда выставка полиция Чехия
Читайте
по теме 
Подборка нестандартных идей: Чем заняться в Чехии этой осенью
08.09.2017 11:18 О Чехии
Подборка нестандартных идей: Чем заняться в Чехии этой осенью
1198 0
Наталья Касаткина: «Лучшее, что придумало человечество – это классический балет»
26.08.2017 11:38 Интервью
Наталья Касаткина: «Лучшее, что придумало человечество – это классический балет»
619 0
Квиз: Разбираетесь ли вы в балете?
26.08.2017 11:37 Культура
Квиз: Разбираетесь ли вы в балете?
397 0
Прагу признали самым выгодным направлением для культурных людей
23.08.2017 11:54 Общество
Прагу признали самым выгодным направлением для культурных людей
788 0
Последние новости:
14
сентября
Закон суров: Чех заплатит штраф за публикацию фото вора без его разрешения
14.09.2017 10:17 Общество
Закон суров: Чех заплатит штраф за публикацию фото вора без его разрешения
96 0
16-летняя девочка в Чехии покусала врачей скорой помощи
14.09.2017 10:14 Общество
16-летняя девочка в Чехии покусала врачей скорой помощи
86 0
13
сентября
Сотрудники частных компаний в Чехии будут зарабатывать больше
13.09.2017 16:36 Общество
Сотрудники частных компаний в Чехии будут зарабатывать больше
640 0
Полиция сообщила, в каких районах чаще всего грабят квартиры в Праге
13.09.2017 16:21 Общество
Полиция сообщила, в каких районах чаще всего грабят квартиры в Праге
1448 0
Чехия столкнется с катастрофическим дефицитом врачей скорой помощи
13.09.2017 15:52 Общество
Чехия столкнется с катастрофическим дефицитом врачей скорой помощи
406 0
Мигранты из этих стран увеличивают численность населения Чехии
13.09.2017 09:51 Общество
Мигранты из этих стран увеличивают численность населения Чехии
1513 0
Пока мама спит: Чешские полицейские спасли ребенка от смерти
13.09.2017 09:21 Общество
Пока мама спит: Чешские полицейские спасли ребенка от смерти
806 0
12
сентября
Ивана Трамп рассказала, почему отказалась быть послом Чехии
12.09.2017 16:21 Политика
Ивана Трамп рассказала, почему отказалась быть послом Чехии
870 0
Чехи вошли в число самых чистоплотных национальностей
12.09.2017 13:49 Общество
Чехи вошли в число самых чистоплотных национальностей
1835 0
Американец сфотографировал все остановки общественного транспорта в Праге
12.09.2017 11:36 Культура
Американец сфотографировал все остановки общественного транспорта в Праге
1988 0


Мобильная версия