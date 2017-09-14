Скандал на выставке: В Чехии украли два дорогих вечерних платья

Дело уже расследуют криминалисты. Преступнику грозит до пяти лет тюрьмы.

Фестиваль ŠpitálART, который проходил в чешском городе Йозефов-у-Яромнерже, не обошелся без скандала. В рамках мероприятия была организована выставка предметов искусства, среди которых должны были присутствовать два платья с кружевом. Непосредственно перед открытием экспозиции кто-то их украл, ущерб оценивается в 120 000 крон.

Выставка редких предметов искусства проводилась в госпитале на территории крепости Йозефова с 9 по 11 сентября. Помещения этого здания открываются для посетителей всего один раз в год – на дни фестиваля. Но в этом году непрошенный гость посетил госпиталь еще до начала мероприятия.

Он взломал несколько дверей и проник внутрь. Вор украл несколько люминесцентных ламп и снял с двух манекенов платья. Дело уже расследуют криминалисты. Украденные вечерние платья украшали сделанные вручную кружева. По словам их автора, каждый экземпляр стоит 60 000 крон. С учетом высокой суммы ущерба преступнику теперь будет грозить до пяти лет тюрьмы или крупный денежный штраф.

Источник: idnes.cz