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16-летняя девочка в Чехии покусала врачей скорой помощи

16-летняя девочка в Чехии покусала врачей скорой помощи

Vladislava M 86 0
Врачам и полицейским пришлось сражаться с буйным подростком в состоянии алкогольного опьянения. Девочка царапалась, кусала врачей и пыталась разнести машину скорой помощи.
16-летняя девочка в Чехии покусала врачей скорой помощи

Во вторник вечером сотрудники службы скорой помощи в Пльзене пытались успокоить разбушевавшуюся 16-летнюю девочку в состоянии алкогольного опьянения. Девочка агрессивно реагировала на врачей, двоих сотрудников она поцарапала и одного покусала за руку.

Инцидент произошел около 8 часов вечера на улице Бааровой. Когда врачи прибыли на место, девочка была без сознания. Во время осмотра в машине скорой помощи она неожиданно проснулась и начала драться с врачами.

На место прибыла и полиция, которая помогала утихомирить несовершеннолетнюю. За всем наблюдала старшая (также несовершеннолетняя) сестра девочки. Она тоже была в нетрезвом состоянии.

Полиция сопроводила 16-летнюю девочку в факультетскую больницу на обследование, но по пути не обошлось без проявления агрессии. По словам пресс-секретаря полиции, девочка пыталась разломать оборудование в машине и оскорбляла врачей. Вероятно, ничего из этого она не будет помнить.

После обследования в больнице за несовершеннолетней приехала ее мать. Вторую дочь она забирала в полицейском участке. С учетом возраста обеих девочек полиция не сообщила результаты дыхательных тестов на содержание алкоголя в крови.

Источник: idnes.cz

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врачи дети Чехия алкоголь полиция
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