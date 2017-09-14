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Метеорологи рассказали, ждать ли бабьего лета в Чехии

Метеорологи рассказали, ждать ли бабьего лета в Чехии

artyommm 1227 0
Чешский гидрометцентр предоставил прогноз погоды на ближайшие выходные и следующую рабочую неделю.
Метеорологи рассказали, ждать ли бабьего лета в Чехии

В ближайшие выходные, 16 и 17 сентября, в Чехии не стоит ожидать бабьего лета. Теплой солнечной погоды, к сожалению, не будет. Температура воздуха опустится до 13 градусов Цельсия, а по большей части территории пройдут дожди. Согласно прогнозам метеорологов, на следующей неделе погода не изменится

Пасмурная и прохладная погода идет в Чехию с запада. Метеорологи уже выпустили предупреждение о сильном ветре в Южноморавском крае и на Высочине. Предупреждение начнет действовать с пятницы, 15 сентября, с 15:00 до 21:00.

В пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, возможны кратковременные дожди. Воздух прогреется до 14-18 градусов. В субботу, 16 сентября, будет облачно; на большей части территории страны выпадут осадки, больше всего – на юго-востоке республики. Температура воздуха будет держаться на уровне 13-17 градусов.

В воскресенье, 17 сентября, сохранится тот же характер погоды. Небо будет затянуто, пройдут кратковременные дожди. К вечеру осадки и облачность начнут убывать. В течение дня ожидается температура воздуха от 13 до 17 градусов Цельсия.

В понедельник, 18 сентября, погода не изменится: будет пасмурно и облачно, будут идти дожди. В течение всей следующей недели изменений в характере погоды не ожидается. Средняя температура воздуха будет колебаться в пределах 12-17 градусов Цельсия.

Источник: aktualne.cz

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