Полиция Чехии с коллегами раскрыла уникальную банду по производству первитина

Всего было задержано 44 человека в четырех странах: Чехии, Словакии, Польше и Украине.

Полиция задержала более сорока человек, которые входили в международную банду по производству первитина. В Польше преступники получали лекарства, в Словакии их модифицировали, а в Чехии на их основе производили наркотик. Обвинение предъявлено восьмерым задержанным в Чехии, 23 – в Польше, семерым – в Словакии и шестерым – в Украине.

Полиция вела следствие в течение года. Подозреваемых задержали в августе во всех указанных странах в течение суток. Во время домашних обысков были обнаружены килограммы лекарств, тонны химических веществ и отходов производства, миллионы наличных в разных валютах, вырученные от продажи, а также огнестрельное оружие.

Всего были арестованы 44 человека, которые участвовали в производстве первитина. Еще трое объявлены в розыск. С учетом объемов изготовления и разделением ролей между странами этот случай можно назвать уникальным. Об этом журналистам рассказали представители чешской, словацкой и польской полиции.

Производство находилось на промышленном объекте. «Речь шла о стандартной лаборатории с системой вентиляции, большим количеством сосудов для варки, большим объемом химикалий и, разумеется, большим объемом мусора. Во второй части промышленного здания находился парник для марихуаны, где произрастало несколько тысяч растений», – сообщил директор Национального центра по борьбе с наркотиками Якуб Фридрих.

Сколько заработали на производстве первитина организаторы банды, сказать сложно, но при продаже наркотика в Западную Европу, для которой он и предназначался, речь может идти о чистой прибыли 10-12 тысяч евро с одного килограмма метамфетамина.

Источник: aktualne.cz