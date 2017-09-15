Чех избил водителя за запрет войти в автобус с мороженым

«Входить в транспорт с мороженым запрещено», – сказал мужчине на остановке водитель автобуса. Пассажир тут же выбросил мороженое и набросился на водителя с кулаками.

В конце июля житель Остравы избил водителя городского автобуса за то, что тот запретил входить ему в транспорт с мороженым. Через несколько недель полицейские выдвинули агрессору обвинение: за избиение водителя ему грозит до трех лет тюрьмы.

После нападения водителю пришлось несколько недель проходить реабилитацию. Все это время работать он не мог.

«Причиной неадекватной реакции было сообщение водителя о том, что пассажирам с мороженым входить в автобус нельзя. Мужчина бросил недоеденное мороженое на асфальт, начал оскорблять водителя, а затем набросился на него с кулаками», – рассказала пресс-секретарь полиции Габриэла Голчакова.

38-летний агрессор несколько раз ударил водителя и скрылся с места преступления. Полицейские быстро нашли его и выяснили, что он употреблял алкоголь и наркотики. В прошлом задержанный уже был судим за хулиганство. Он должен был выполнить исправительные работы, но до сих пор ничего не сделал.

Следствие длилось несколько недель, и в результате мужчину обвинили в причинении вреда здоровью и хулиганстве. Наказание за такое преступление достигает 3 лет лишения свободы.

Источник: idnes.cz