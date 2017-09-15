В Чехии до смерти избили украинца

Полиция уже арестовала двух несовершеннолетних. Один предполагаемый соучастник преступления объявлен в розыск.

В чешских Дображанах убили украинца. Полиция уже арестовала двух 17-летних юношей, которых обвиняют в нападении на иностранца в воскресенье, 10 сентября. Не исключено, что виновных было больше двух. Еще одного подозреваемого сейчас разыскивает полиция, которая предполагает, что в деле может быть замешан и 15-летний подросток.

Чешская полиция обнаружила мертвого украинца (28 лет) возле начальной школы в Добржанах утром в понедельник, 11 сентября. В среду, 13 сентября, оперативной службе удалось задержать нескольких человек. Их нашли в доме, где, по словам местных жителей, живет проблемная семья.

Выйти на преступников полиции помогла городская система видеонаблюдения. Благодаря этой информации полицейским удалось быстро сузить круг подозреваемых. Бандиты около 22:00 завлекли иностранца на место преступления с целью ограбить. Молодые люди сильно избили мужчину, и он скончался от полученных травм.

Полиция уже предъявила обвинение двум задержанным – в ограблении, которое повлекло за собой смерть. Так как обвиняемые не достигли совершеннолетия, их ожидает менее суровое наказание. В противном случае они могли бы сесть в тюрьму на 10-18 лет. Для несовершеннолетних наказание сокращают в два раза.

Прокурор требует от суда тюремного заключения для молодых людей. Суд пока не вынес решение, прессу в здание суда не пускают. В связи с убийством украинца полиция разыскивает также 19-летнего Патрика Данко. Полицейские предупреждают, что он может быть опасен.

Источник: idnes.cz