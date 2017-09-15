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Микологи открыли секрет, куда в Чехии ехать за грибами

Микологи открыли секрет, куда в Чехии ехать за грибами

artyommm 675 0
Нынешний грибной сезон назвали лучшим в Чехии за последние три года.
Микологи открыли секрет, куда в Чехии ехать за грибами

На юге Чехии начался грибной сезон. Такого урожая грибов в южночешских лесах не было уже три года. Первые грибы там начали расти еще в июне, и этот процесс продолжается. Микологи говорят, что уже близится осенняя часть грибного сезона, когда в лесах появляются новые виды. Сейчас грибники могут найти самые популярные в стране грибы. 

В городе Тршебонь открылась выставка грибов, которая служит своеобразным индикатором их роста в естественной среде. На таких мероприятиях микологи постоянно обновляют экспозицию, так как экспонаты должны быть свежие. Если в лесу достаточно грибов, то проблем с обновлением выставки не бывает. Сейчас экспозиция в Тршебоне включает в себя две сотни видов грибов: люди постоянно приносят новые экземпляры.

Нынешний сезон – очень удачный для грибников, которые последние два года вынуждены были считаться с неурожаем. В 2015 году была засушливая погода, из-за которой грибы не росли. В прошлом году было лучше, но все равно условия были не очень благоприятные. 

Наибольшей популярностью у чехов пользуются грибы, которые растут в ельниках, дубравах или в бору. Именно эти виды считаются настоящими грибами. Грибники также должны тщательно выбирать место для сбора. Например, из Тршебоня лучше отправиться в сторону Ческе-Будеевице, чтобы собрать больше грибов. В направлении Йиндржихув-Градец или Пельгржимова грибов будет меньше, – уточняют микологи.

Источник: ekolist.cz

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