Заместителя министра в Чехии лишат зарплаты за высказывания в Фейсбуке

Заместитель министра промышленности и торговли Чехии Карел Новотны позволил себе резко высказаться в отношении цыганского меньшинства.

Заместителя министра промышленности и торговли Карла Новотного лишат квартальной зарплаты за резкие высказывания в адрес цыган. Министр уже сделал ему выговор в соответствии с Трудовым кодексом. Новотны уже извинился за свои слова и предложил снять его с занимаемого поста.

Заместитель министра промышленности и торговли, кандидат от партии ČSSD в Устецком крае Карел Новотны сравнил цыган с медузами, потому что они «ядовитые и никчемные». Об этом он написал в своем профиле в Фейсбуке. В пятницу, 15 сентября, он уже принес извинения за свои слова.

Политик написал: «Цыгане как медузы – ядовитые и никчемные». К высказыванию он прикрепил фотографию группы Naštvané matky («Рассерженные матери»), которая выступает против мигрантов, цыган и сексуальных меньшинств.

Новотны извинился и сам предложил уволить его: «Я глубоко сожалею, что в рамках дискуссии на Фейсбуке я позволил себе разойтись и высказаться о цыганском меньшинстве с использованием оскорбительных слов. Я понимаю, что такое поведение не совместимо с моим положением заместителя министра, и что я мог навредить доброму имени министерства».

Источник: ihned.cz