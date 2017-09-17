В Чехии выбрали деревню года

Где в Чехии лучше всего жить за городом? Названы три поселка с лучшими условиями.

Титул «Деревня 2017 года» был присвоен деревне Гержманов в Крае Высочина. На втором месте расположилась деревня Лукавице в Пардубицком крае, а третьим стал Славков в Злинском крае. Конкурс на лучшую деревню Чехии проводится в республике уже в 23-й раз. В этом году в нем участвовали 213 населенных пункта – на 38 меньше, чем в прошлом году.

Министра регионального развития Карла Шлехтова напомнила, что конкурс «Деревня года» проводится в рамках Программы обновления поселков. Он стал феноменом для чешских, моравских и силезских деревень. Ее цель – побудить местных жителей к активному участию в развитии своей малой родины.

Жюри оценивало деревни и поселки в нескольких областях. В финале оказались те, кто прошел отбор в рамках края. В этом году в третий раз проходило также народное голосование. Люди проголосовали за Славков, который занял третье место в основном конкурсе.

Источник: novinky.cz