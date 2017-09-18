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В Чехии отчеканили монету к юбилею Сталинградской битвы

В Чехии отчеканили монету к юбилею Сталинградской битвы

artyommm 177 0
Коллекционную монету, тираж которой составил 300 экземпляров, уже раскупили.
Фото: https://ceskamincovna.cz/zlata-mince-valecny-rok-1942---bitva-u-stalingradu-proof-1690-9647-d/
В Чехии отчеканили монету к юбилею Сталинградской битвы

Золотая монета, отчеканенная Чешским монетным двором, вошла в небольшую коллекцию «Военный 1942 год». Это мини-собрание посвящено важнейшим событиям Второй мировой войны. 

Дизайн памятной золотой монеты от Чешского монетного двора был создан Любошем Харватом, художником с большим опытом. На реверсе монеты изображен легендарный советский танк Т-34, на который нападает немецкий солдат с гранатой. Но бронированному танку все ни по чем.

Дополнением этого боевого пейзажа служит советский флаг и нестандартная композиция: шестеро детей водят хоровод вокруг крокодила. Это знаменитый фонтан «Бармалей», который был установлен перед музеем обороны Царицына. Этот фонтан стал известен благодаря фотографиям, на которых можно увидеть, как вокруг него беззаботно играют дети на фоне разрушения города во время Сталинградской битвы.

Фото: https://ceskamincovna.cz/zlata-mince-valecny-rok-1942---bitva-u-stalingradu-proof-1690-9647-d/

На аверсе монеты изображены атрибуты острова Ниуэ в Тихом океане (Чешский монетный двор использует его лицензию для чеканки памятных монет). Также на нем можно увидеть Королеву Елизавету II, дату выпуска и номинальную стоимость – 5 долларов Новой Зеландии. Там же можно рассмотреть шлемы пяти разных армий, которые участвовали во Второй мировой войне: советской, немецкой, американской, британской и японской.

Тираж памятных монет составляет 300 штук, стоимость одной – 5 490 крон. Купить монету можно было через интернет – на официальном сайте Чешского монетного двора (ceskamincovna.cz). Сейчас все экземпляры раскуплены.

Источник: press-release.ru

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