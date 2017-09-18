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Начало астрономической осени: В Чехию идет похолодание

Начало астрономической осени: В Чехию идет похолодание

Vladislava M 158 0
Метеорологи рассказали о погоде в Чехии на этой неделе: холод по утрам, постоянные дожди и затянутое облаками небо.
Начало астрономической осени: В Чехию идет похолодание

Осень в Чехии наступила довольно резко. По прогнозам метеорологов, до конца сентября бабьего лета можно не ждать. В пятницу, 22-го сентября, на северном полушарии Земли начинается астрономическая осень. К этому дню погода в Чехии будет напоминать, скорее, середину октября.

На этой неделе жителей страны ожидает пасмурная, холодная погода и много дождей. При этом в прошлом году в это же время температура воздуха в Чехии составляла около 30 градусов тепла. Об этом рассказала Дагмар Гонсова из компании Meteopress.

В понедельник ожидается прохладная погода, максимальная температура воздуха днем составит 13-17 градусов тепла. Вероятность дождя – 60%.

Во вторник прогнозируют продолжительные дожди и резкое похолодание: утром до 4-8 градусов тепла, днем – максимум 11-15 градусов Цельсия.

Аналогичная погода будет в среду. Холодное утро сменится дождливым и пасмурным днем. Реальная температура воздуха (11-15 градусов тепла) будет ощущаться как более прохладная из-за сильного ветра.

В четверг погода немного улучшится. Хотя утро также будет холодным, днем ожидается переменная облачность. Температура воздуха поднимется до 16 градусов тепла.

Переменную облачность прогнозируют и в пятницу. Утром в последний будний день этой недели будет холодно: всего 3-7 градусов Цельсия, днем – воздух прогреется до 13-17 градусов тепла.

В выходные обещают дождливую и пасмурную погоду с максимальной температурой воздуха днем около 15 градусов Цельсия.

Источник: Novinky.cz

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