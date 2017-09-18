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Иностранца депортируют из Чехии за осквернение скульптуры на Карловом мосту

Иностранца депортируют из Чехии за осквернение скульптуры на Карловом мосту

Vladislava M 444 0
48-летнего иностранца, который сделал баллончиком надпись на арабском языке на одной из скульптур святых на Карловом мосту, осудили на 3 года депортации, полгода условного лишения свободы и штраф в 15 000 крон.
Иностранца депортируют из Чехии за осквернение скульптуры на Карловом мосту

Суд принял решение на три года депортировать из Чехии иностранца, который сделал надпись на арабском языке на статуе святого Франтишека (Франциска) на Карловом мосту в Праге. Дополнительно мужчина получил условное наказание в виде полугодового лишения свободы. Также его обязали возместить ущерб в размере 15 000 крон.

Решение суда уже вступило в силу. Обвиняемый и государственный представитель не стали подавать на апелляцию. Об этом сообщил руководитель Окружного государственного представительства по Праге 1 Ян Лелек.

48-летний мужчина испортил статую святого в начале сентября. Он оставил на ней иностранную надпись зеленого цвета размером примерно 30 см. Все происходящее заметили двое других иностранцев, которые рассказали о вандализме полицейским. Так как мужчину задержали сразу во время преступления, его дело рассматривали в ускоренном режиме. Приговор вынес Окружной суд Праги 1. За осквернение скульптуры иностранцу грозило 3 года тюрьмы.

В прошлые годы полиция уже рассматривала несколько дел, когда иностранцы портили пражские достопримечательности. Например, в 2014 году трое зарубежных гостей выбрали своей целью Национальный театр. Сначала двое молодых людей из Франции нарисовали на здании черным баллончиком несколько рисунков, а затем японский турист раскрасил стену театра возле улицы Диваделни.

Источник:  ČTK

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