Иностранца депортируют из Чехии за осквернение скульптуры на Карловом мосту

48-летнего иностранца, который сделал баллончиком надпись на арабском языке на одной из скульптур святых на Карловом мосту, осудили на 3 года депортации, полгода условного лишения свободы и штраф в 15 000 крон.

Суд принял решение на три года депортировать из Чехии иностранца, который сделал надпись на арабском языке на статуе святого Франтишека (Франциска) на Карловом мосту в Праге. Дополнительно мужчина получил условное наказание в виде полугодового лишения свободы. Также его обязали возместить ущерб в размере 15 000 крон.

Решение суда уже вступило в силу. Обвиняемый и государственный представитель не стали подавать на апелляцию. Об этом сообщил руководитель Окружного государственного представительства по Праге 1 Ян Лелек.

48-летний мужчина испортил статую святого в начале сентября. Он оставил на ней иностранную надпись зеленого цвета размером примерно 30 см. Все происходящее заметили двое других иностранцев, которые рассказали о вандализме полицейским. Так как мужчину задержали сразу во время преступления, его дело рассматривали в ускоренном режиме. Приговор вынес Окружной суд Праги 1. За осквернение скульптуры иностранцу грозило 3 года тюрьмы.

В прошлые годы полиция уже рассматривала несколько дел, когда иностранцы портили пражские достопримечательности. Например, в 2014 году трое зарубежных гостей выбрали своей целью Национальный театр. Сначала двое молодых людей из Франции нарисовали на здании черным баллончиком несколько рисунков, а затем японский турист раскрасил стену театра возле улицы Диваделни.

Источник: ČTK