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Эксперты подсчитали, сколько пьют и курят жители Чехии

Эксперты подсчитали, сколько пьют и курят жители Чехии

Vladislava M 301 0
Раз в два года в Чехии проводят исследование, сколько пьют и курят жители страны. Последние данные все еще остаются тревожными.
Эксперты подсчитали, сколько пьют и курят жители Чехии

Эксперты из Государственного комитета по здравоохранению рассказали о том, что потребление алкоголя и табака в Чехии все еще остается на высоком уровне. По данным национального исследования, в прошлом году в Чехии курило 19,6% населения.

Алкоголь как минимум через день употребляло 13,8% людей. За последние 4 года курильщиков в Чехии стало немного меньше, а вот пить люди меньше не стали. Мужчины в среднем выпивают 10 литров чистого спирта в год, женщины – 3,7 литра. Такие результаты были представлены сегодня на пресс-конференции.

В прошлом году в Чехии курило 35% мужчин и 23% женщин

За последние 4 года немного упало количество людей, которые курят каждый день (в особенности среди женщин). Самые заметные изменения в лучшую сторону произошли в возрастной группе от 15 до 24 лет. Для сравнения, в 2012 году в этой возрастной группе насчитывалось 45% курильщиков, а в 2016 году – 35%.

Непьющих в Чехии мало: в принципе не употребляют алкоголь всего 3,8% людей. 14% признались, что не пили алкогольные напитки только в течение последнего года, в основном – из-за проблем со здоровьем.

Сверх нормы употребляют алкоголь хотя бы раз в неделю (3-4 бокала пива или 0,5 литра вина) 20% взрослых мужчин и 5% женщин. 13% респондентов отнесли к группе риска по состоянию здоровья. 7% входят в группу риска по алкогольной зависимости.

«Как правило, те люди, у которых есть проблемы с алкоголем, часто курят, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем», – рассказали эксперты.

По их словам, профилактические меры, которые в Чехии принимают с целью снижения вреда алкоголя, малоэффективны.

Курение убивает 18 000 чехов в год

18 000 человек в год умирает в Чехии в результате последствий табачной зависимости, еще 1500-3000 убивает пассивное курение. В среднем, курение сокращает продолжительность жизни чехов на 15 лет. Алкоголь является причиной 4-5% смертей в Чехии.

Национальное исследование употребления табака и алкоголя в Чехии проводят каждые два года. Исследователи опрашивают группу численностью больше 1800 человек старше 15 лет.

Источник: ČTK

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алкоголь курение Чехия статистика
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