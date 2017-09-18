В Праге может появиться новая канатная дорога

Мэрия Прага поручила провести исследование, чтобы решить вопрос со строительством канатной дороги от Подбабы через пражский зоопарк к Богнице.

Мэрия Праги дала задание – провести исследование с целью создать канатную дорогу от Подбабы через зоопарк к Богнице. Заместитель мэра Петр Долинек считает, что в столице Чехии могло бы быть больше фуникулеров: «Это транспорт будущего в рамках крупных городов, потому что фуникулеры не занимают поверхность».

Если раньше никто особенно не верил в то, что хотя бы один подобный проект будет когда-то реализован, то сейчас руководство Праги намерено снова заняться этой идеей. В настоящее время будет проводиться исследование, чтобы понять, насколько реально провести канатную дорогу от Подбабы через зоопарк к Богнице. Результаты исследования должны быть готовы уже к весне следующего года.

Еще одна канатная дорога может появиться на набережной, от отеля Intercontinental, через Влтавку на Летенскую равнину. Ее планирует создать частный инвестор.

Транспортное предприятие Ropid поддерживает идею по созданию канатных дорог в Праге, так как фуникулер вмещают в себя в два раза больше людей, чем трамвай. В одном направлении за час сможет проехать 4 000 пассажиров. Два обычных трамвая, которые будут ходить с интервалом 8 минут, смогут перевезти за час только 2 000 человек.

Прага также рассматривает стратегический план по прокладке трамвайных путей в Богнице, но строительство сможет начаться не раньше, чем через 10 лет. Такая задержка связана с тем, что нужно будет строить тоннель протяженностью более 1 км от Влтавы до Богнице. С канатной дорогой проще: через 10 лет она уже может начать работать.

Петр Долинек обращает внимание и на другие преимущества канатных дорог. Например, их быстрее и дешевле строить, для них не нужны тоннели и мосты. Причем дешевле обходится не только создание, но и обслуживание (трамвайные пути дороже). К тому же фуникулер не застрянет в пробке, его не будут останавливать светофоры.

Источник: aktualne.cz