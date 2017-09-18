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Таксисты устроили беспорядки в аэропорту Праги из-за Uber

Таксисты устроили беспорядки в аэропорту Праги из-за Uber

artyommm 557 0
Первый инцидент произошел в четверг, 14 сентября, когда таксисты напали на водителя Uber, отобрали у него смартфон и разбили лобовое стекло в его машине. В пятницу началась акция протеста, которая продолжилась в понедельник.
Таксисты устроили беспорядки в аэропорту Праги из-за Uber

Пражские таксисты требуют от мэра Адрианы Крначовой, чтобы она до пятницы, 22 сентября, разрешила спор с водителями Uber. Если она этого не сделает, то таксисты заблокируют какую-нибудь из улиц. Об этом они сообщили в понедельник, 18 сентября, в рамках акции протеста в аэропорту Вацлава Гавела. Водителям такси не нравится, что они работают на других условиях, в отличие от шоферов Uber. 

В пятницу, 15 сентября, в аэропорту Праги собралось несколько десятков водителей, которые пытались клеить наклейки на машины водителей компании Uber. На эти события отреагировало несколько полицейских. Полиции в результате пришлось создать кордон и вытеснить таксистов на тротуар. По информации репортеров, возле выхода из Терминаоа 2 собралось почти 50 таксистов. 

Они стали на въезде и клеили наклейки с надписью «нелегальный транспорт» на машины Uber. Позже полиции удалось вытеснить таксистов на трассу, чтобы они не мешали движению перед терминалом. На место прибыли патрульные службы со всей округи. Затем таксисты переместились к Терминалу 1. После 17:00 они разошлись, но пообещали вернуться с акцией протеста в понедельник, 18 сентября. 

Мэр Крначова отреагировала на произошедшее так: «То, что делают таксисты в аэропорту Вацлава Гавела, стыд и многое говорит об их интеллекте». Глава города считает, что решить этот вопрос нужно было давно с помощью четкого законодательства, но это задача – соответствующего министерства. 

В понедельник, 18 сентября, пражские таксисты распространяли возле скамеек и урн на территории аэропорта брошюры, на которых было написано по-английски предупреждение для иностранцев, чтобы они не пользовались услугами Uber. Таксисты написали, что водители, использующие приложение, не получали лицензию, ездят по городу только при помощи GPS, у них нет страховки на пассажирские перевозки, а также то, что часто они превышают установленной мэрией стоимость проезда за километр. В связи с этим пражские таксисты советуют иностранцам воспользоваться классической службой такси.

Акция протеста в понедельник прошла спокойнее, чем на прошлой неделе. Полицейские регулярно призывали протестующих последовать их указаниям и напоминали об обязанности соблюдать закон. Таксистам угрожали также применением спецсредств, на что водители такси только аплодировали. 

Беспорядки в аэропорту Вацлава Гавела начались еще в четверг, 14 сентября. Группа таксистов напала на водителя Uber, приехавшего за клиентами. Они наклеили на его машину наклейку, отобрали мобильный телефон, а один из таксистов и вовсе разбил лобовое стекло.

В понедельник, 18 сентября, водителям Uber было разослано сообщение с предупреждением, что акция протеста в аэропорту Вацлава Гавела запланирована на 14:00 и что она продлится несколько часов возле Терминала. Водителей попросили проявлять повышенную осторожность при посадке и высадке пассажиров.

 

Источник: idnes.cz

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Темы
Uber такси Прага протест аэропорт Прага
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