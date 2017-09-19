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Названы три главные проблемы чехов, которые отравляют им жизнь

Названы три главные проблемы чехов, которые отравляют им жизнь

artyommm 925 0
Чешское издание Deník заказало эксклюзивное исследование, чтобы узнать, чем больше всего недовольны жители республики.
Названы три главные проблемы чехов, которые отравляют им жизнь

Самой большой проблемой, которая портит жизнь чехам, оказалась некачественная дорожная инфраструктура: недостроенные магистрали, объездные дороги и изношенное дорожное полотно. Из этой проблемы вытекает другая: города перегружены грузовым транспортом, на улицах образуются пробки. 

1 - Плохие дороги и пробки

На данную проблему жалуются жители почти всех регионов республики, – говорится в эксклюзивном исследовании агентства SANEP, проведенного специально для издания Deník. В опросе участвовало почти 2 000 респондентов. Они отвечали на вопросы о том, насколько довольны жизнью в своем регионе. 

Министр транспорта Дан Тек уже пообещал, что через три года все дороги будут достроены, и автолюбители в Чехии больше не будут испытывать неудобства. В настоящее время в стране строится 230 км новых магистралей и трасс первостепенного значения (чаще всего речь идет именно об объездных дорогах). Министерство также намерено упростить процесс получения разрешений на реализацию крупных проектов по строительству дорог. Сейчас он может занимать более 10 лет.

2 - Цены на воду и отведение вод

Второй самой распространенной проблемой, которую назвали жители Чехии, оказались цены на водоснабжение и канализацию.

3 - Дефицит врачей

На третьем месте – дефицит врачей. Дальше по списку следуют коррупция, преступность, а также опасность теракта. Люди также признались, что часто испытывают сложности с парковкой, боятся нехватки воды и угрозы засухи.

В более обеспеченных регионах Чехии люди отмечали как преимущество большой выбор вакансий и возможностей на рынке труда. В то же время недостатком являются высокие цены на жилье. Жители возле границ с Германией и в окрестностях Праги часто выбирают модель «работать за большие деньги у соседа» (за границей), а жить – дома (потому что дешевле).

Что людям больше всего нравится в их регионах? Люди называли природу и окружающую среду, культуру и спорт. В Оломоуцком крае, на Высочине и в Злинском крае жители отметили спокойный ритм жизни. В Южноморавском крае люди охарактеризовали как преимущество виноградники и состояние дорог.

Источник: denik.cz

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