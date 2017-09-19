Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
02d 14 °C
В чешском городе прогремел взрыв, один человек погиб

В чешском городе прогремел взрыв, один человек погиб

artyommm 629 0
Взрыв произошел в чешском городе Вышков. Министерство обороны подробно не комментирует инцидент.
Фото: Иллюстрация pixabay.com
В чешском городе прогремел взрыв, один человек погиб

Один человек погиб, еще один – серьезно ранен. На территории военного комплекса в чешском Вышкове произошел взрыв. Об этом сообщает начальник отдела коммуникаций Министерства обороны ЧР Ян Пейшек. Место происшествия перекрыто, угрозы следующего взрыва нет.

По информации от Пейшека, взрыв не связан с терактом или умышленным преступлением. Пресс-атташе Факультетской больницы Брно Павел Жара рассказал, что жизни пациента, который пострадал в Вышкове, ничего не угрожает, но у него серьезно травмирован глаз. 

Взрыв произошел после 9:00 в здании, которое используется как общежитие для военных и как административный центр. По доступной информации, что-то взорвалось в закрытых подвальных помещениях, доступ в которые есть у Военной полиции. В результате взрыва погиб один человек, еще один был ранен. Сотрудники Военной полиции сейчас выясняют обстоятельства произошедшего. 

Мэр Вышкова сказал, что в городе никто взрыв не слышал. Эвакуация не проводилась, так как военное общежитие находится вдали от жилой застройки. Ближайшее здание, начальную школу, не эвакуировали, но некоторые родители все-таки приехали забрать детей. В городе не планируется принимать никакие меры, безопасности жителей ничего не угрожает.

Здание, где произошел взрыв, оцеплено. Некоторые СМИ пишут, что взорвалась граната. Министерство обороны не подтверждает эту информацию. Как сказал Пейшек, точные причины можно будет определить только на основании расследования, которое уже проводится под контролем государственных представителей Военной полиции.

Источник: tyden.cz

Рассказать всем:
Темы
взрыв Чехия Министерство обороны
Читайте
по теме 
Чешские политики выражают соболезнования родственникам погибших в Манчестере
23.05.2017 08:47 Общество
Чешские политики выражают соболезнования родственникам погибших в Манчестере
767 0
Автомобиль ОБСЕ с чехом за рулем наехал на мину недалеко от Луганска
23.04.2017 17:03 Общество
Автомобиль ОБСЕ с чехом за рулем наехал на мину недалеко от Луганска
1681 0
В центре Праги в доме, пострадавшем от взрыва газа, открыли галерею
28.02.2017 14:17 Общество
В центре Праги в доме, пострадавшем от взрыва газа, открыли галерею
863 0
На заводе в Чехии произошел взрыв, есть раненые
23.02.2017 13:04 Общество
На заводе в Чехии произошел взрыв, есть раненые
2037 0
Последние новости:
19
сентября
Из машины ученых в Чехии украли прибор на миллион
19.09.2017 16:22 Общество
Из машины ученых в Чехии украли прибор на миллион
132 0
В Праге станет удобнее передвигаться на общественном транспорте ночью
19.09.2017 16:08 Общество
В Праге станет удобнее передвигаться на общественном транспорте ночью
214 0
88-летняя чешская пенсионерка схватила вора и сдала его в полицию
19.09.2017 14:17 Общество
88-летняя чешская пенсионерка схватила вора и сдала его в полицию
247 0
Ryanair отменяет рейсы в Прагу
19.09.2017 13:24 Общество
Ryanair отменяет рейсы в Прагу
489 0
Киргизия разрывает договор с чешской компанией и оставляет деньги себе
19.09.2017 11:41 Экономика
Киргизия разрывает договор с чешской компанией и оставляет деньги себе
326 0
Названы три главные проблемы чехов, которые отравляют им жизнь
19.09.2017 11:17 Общество
Названы три главные проблемы чехов, которые отравляют им жизнь
925 0
18
сентября
Таксисты устроили беспорядки в аэропорту Праги из-за Uber
18.09.2017 17:55 Общество
Таксисты устроили беспорядки в аэропорту Праги из-за Uber
1496 0
В Праге может появиться новая канатная дорога
18.09.2017 16:30 Общество
В Праге может появиться новая канатная дорога
447 0
Эксперты подсчитали, сколько пьют и курят жители Чехии
18.09.2017 15:53 Общество
Эксперты подсчитали, сколько пьют и курят жители Чехии
585 0
Иностранца депортируют из Чехии за осквернение скульптуры на Карловом мосту
18.09.2017 15:08 Общество
Иностранца депортируют из Чехии за осквернение скульптуры на Карловом мосту
787 0


Мобильная версия