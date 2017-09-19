В чешском городе прогремел взрыв, один человек погиб

Взрыв произошел в чешском городе Вышков. Министерство обороны подробно не комментирует инцидент.

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Один человек погиб, еще один – серьезно ранен. На территории военного комплекса в чешском Вышкове произошел взрыв. Об этом сообщает начальник отдела коммуникаций Министерства обороны ЧР Ян Пейшек. Место происшествия перекрыто, угрозы следующего взрыва нет.

По информации от Пейшека, взрыв не связан с терактом или умышленным преступлением. Пресс-атташе Факультетской больницы Брно Павел Жара рассказал, что жизни пациента, который пострадал в Вышкове, ничего не угрожает, но у него серьезно травмирован глаз.

Взрыв произошел после 9:00 в здании, которое используется как общежитие для военных и как административный центр. По доступной информации, что-то взорвалось в закрытых подвальных помещениях, доступ в которые есть у Военной полиции. В результате взрыва погиб один человек, еще один был ранен. Сотрудники Военной полиции сейчас выясняют обстоятельства произошедшего.

Мэр Вышкова сказал, что в городе никто взрыв не слышал. Эвакуация не проводилась, так как военное общежитие находится вдали от жилой застройки. Ближайшее здание, начальную школу, не эвакуировали, но некоторые родители все-таки приехали забрать детей. В городе не планируется принимать никакие меры, безопасности жителей ничего не угрожает.

Здание, где произошел взрыв, оцеплено. Некоторые СМИ пишут, что взорвалась граната. Министерство обороны не подтверждает эту информацию. Как сказал Пейшек, точные причины можно будет определить только на основании расследования, которое уже проводится под контролем государственных представителей Военной полиции.

Источник: tyden.cz