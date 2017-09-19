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Ryanair отменяет рейсы в Прагу

Ryanair отменяет рейсы в Прагу

artyommm 597 0
Авиаперевозчик объяснил, почему так произошло и кто сможет получить компенсацию.
Ryanair отменяет рейсы в Прагу

Ирландская низкобюджетная авиакомпания Ryanair, которая собирается в ближайшие несколько недель отменить до 50 рейсов в день, опубликовала полный список отмененных перелетов, начиная со вторника, 28 октября. Среди этих рейсов есть и полеты в Прагу.

Пассажиры, которых коснется решение авиакомпании, получат необходимую информацию на электронную почту. Директор компании сообщил, что большинство клиентов переведут на альтернативные рейсы в тот же день либо на день раньше или позже. Ryanair подтверждает, что будет исполнять обязательства по выплате компенсаций.

Подробности об отмененных рейсах можно изучить на официальном сайте авиаперевозчика. Большинство вылетов, которых коснулась отмена, запланировано из аэропорта London Stansted и только несколько – до/из Эдинбурга, Манчестера, Бирмингема, Рима, Милана, Брюсселя и Барселоны.

Ryanair отменяет рейсы в самых загруженных аэропортах и пытается найти альтернативные стыковки для пассажиров, а также жилье для них. По информации авиаперевозчика, изменения ожидают 400 000 пассажиров.

Директор авиакомпании сообщил о дефиците пилотов из-за изменений в системе отпусков. После 1 ноября завершится горячий сезон, и рейсы отменять больше не нужно. Пассажиры отмененных рейсов получат компенсации в соответствии с законодательством ЕС, но резервировать для них места у перевозчиков-конкурентов для них никто не будет. 

Внимание! На компенсацию не смогут рассчитывать клиенты, которые будут проинформированы об отмене рейса за 14 или более дней до предполагавшейся даты вылета.

Источник: e15.cz

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Ryanair самолёт Прага аэропорт Прага
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