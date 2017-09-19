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88-летняя чешская пенсионерка схватила вора и сдала его в полицию

88-летняя чешская пенсионерка схватила вора и сдала его в полицию

Vladislava M 247 0
88-летняя старушка в Чехии сумела задержать вора и сдать его в полицию. На такую реакцию преступник явно не рассчитывал.
88-летняя чешская пенсионерка схватила вора и сдала его в полицию

37-летний мужчина в чешском городе Пльзень решил обокрасть 88-летнюю пенсионерку. Около 8 часов утра, на Швиговской улице, он напал на пожилую женщину и сорвал с ее шеи золотую цепочку.

Вор сразу же хотел убежать с места преступления, но старушка оказалась более резвой, чем он думал. Она крепко схватила его за рюкзак и с помощью другой женщины удерживала преступника до самого приезда полиции. Об инциденте информировала пресс-секретарь полиции Вероника Гокрова.

«Пенсионерка проявила мгновенную реакцию. Она схватила вора за рюкзак, который висел у него за спиной, и стала просить о помощи. Это заметила другая женщина, находящаяся поблизости. Общими силами они удерживали преступника на месте до самого приезда полиции. Прибывший патруль задержал вора и отвез его в полицейский участок», – рассказала пресс-секретарь.

Оказалось, что во время инцидента мужчина находился под воздействием наркотиков. За воровство ему грозит до двух лет лишения свободы.

Источник: Novinky.cz

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Темы
пенсионеры преступность ограбление полиция Чехия
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