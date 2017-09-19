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В Праге станет удобнее передвигаться на общественном транспорте ночью

В Праге станет удобнее передвигаться на общественном транспорте ночью

artyommm 214 0
Транспортное предприятие Ropid анонсировало изменения в работе общественного транспорта в ночное время.
В Праге станет удобнее передвигаться на общественном транспорте ночью

С начала октября в Праге будет ездить больше автобусов, которые разгрузят переполненные ночные трамваи. Несколько маршрутов планируется продлить до районов на окраине города. Пассажиры, например, смогут добраться до Пршедни-Копанина, Небушице и даже до Липенца.

В транспортном предприятии Ropid посчитали, что вместительности трамвайных маршрутов недостаточно, поэтому в ночь с 8 на 9 октября на маршруты выедут дополнительные автобусы. Больше всего пассажиров ночных трамваев собирается в центре Праги, но отправить туда еще больше транспорта уже невозможно из-за ограниченных возможностей переходного узла на Лазарской. 

Ropid намерен пустить больше транспорта по маршрутам № 907, 908 и 909. Ими пользуются пассажиры, которые следуют из центра Праги на Жижков, Смихов или в Дейвице. В Прагу 6 ночные автобусы будут ездить через Летенский тоннель. В целом в город будут выезжать десять новых ночных автобусов.

Схема движения некоторых ночных маршрутов будет увеличена до окраинных районов Праги. Появятся также маршруты протяженностью от одного конца города в другой. Например, будет налажено сообщение от южной окраины Праги с остановки Точна в Праге 12 до северной границы в Долни-Храбры, а также маршрут из Сухдола через центр до конечной остановки Сидлиште Рогожник.

Узнать подробнее об изменениях 

Источник: idnes.cz

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Темы
транспорт Транспортное предприятие Праги Прага
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