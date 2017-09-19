Из машины ученых в Чехии украли прибор на миллион

Полиция просит свидетелей поделиться информацией о преступнике или местонахождении дорогостоящего прибора.

Неизвестный злодей украл из автомобиля дорогостоящий прибор, предназначенный для геологических измерений. Машина принадлежала ученым, которые остановились в районе Хеба. Теперь полиция разыскивает вора, который украл устройство стоимостью 1 млн крон. Всех, кто располагает какой-либо информацией о преступнике, просят помочь.

Прибор с оборудованием для измерения углекислого газа исчез из машины в населенном пункте Копанина. Ученые припарковали машину недалеко от гостиницы «Шпейхар» (Špejchar). Кража была совершена в промежуток между вечером 17 сентября и утром 18 сентября. Прибор находился в оранжевом чемодане с надписью WEST Systém.

Это особое устройство, которое используется только для научных исследований. Ущерб, который был нанесен в результате кражи, оценивается на сумму 950 000 крон.

Полиция ищет свидетелей, которые могли бы навести на след преступника. Всех, у кого есть хоть какая-то информация о личности вора или о местонахождении прибора, просят позвонить на номер 158 или обратиться в ближайшее отделение полиции. Преступнику грозит до 8 лет тюрьмы за кражу.

Источник: idnes.cz