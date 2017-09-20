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Пражские таксисты заблокируют улицы в Праге в знак протеста против Uber

Пражские таксисты заблокируют улицы в Праге в знак протеста против Uber

artyommm 487 0
О подготовке к акции протеста против Uber в Праге сообщил пресс-атташе Содружества чешских таксистов. Свое участие подтвердили сотни водителей.
Пражские таксисты заблокируют улицы в Праге в знак протеста против Uber

Таксисты в Праге будут предпринимать решительные меры. По словам пресс-атташе Содружества чешских таксистов Давида Бедранржа, через неделю или две водители такси заблокируют улицы Праги в знак протеста против сервиса пассажирских перевозок Uber. 

Мэр Праги Адриана Крначова осудила поведение таксистов, заявив, что они терроризируют город, а некоторые из них и вовсе воры.

«Блокада обязательно будет. Она будет в любом случае. Таксисты понимают, что если они не сделают что-то сейчас, то уже не сделают это никогда», – говорит Беднарж. Подробности появятся вечером в среду, 21 сентября. Акцию протеста планируют на следующей неделе, но если к ней не успеют подготовиться, то перенесут еще на неделю позже. Свое желание участвовать уже подтвердили сотни пражских таксистов.

Своими радикальными действиями таксисты Праги хотят заставить мэра решать проблему с Uber. Водители классического такси требуют, чтобы сотрудники этого сервиса выполняли те же условия по работе, что они, например, были обязаны использовать таксометры (счетчики). Предлагается и другой вариант: пусть мэр добьется, чтобы таксистов также освободили от счетчиков. В любом случае, пражские водители такси хотят добиться одинаковых условий.

Напомним, ранее пражские таксисты заблокировали территорию возле Терминала 2 аэропорта Праги. В понедельник, 18 сентября, они сообщили, что будут проводить новые акции протеста, пока вопрос с Uber не будет решен.

Источник: ihned.cz

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Темы
такси протест Uber Прага Адриана Крначова
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